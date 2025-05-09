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顧立雄出席蔡學良追思會 期盼國軍讓社會重拾信任

中央社／ 台北9日電

空軍中士蔡學良民國97年在靶場訓練時，中槍身亡，蔡母陳情至今。國防部長顧立雄今天出席「故空軍中士蔡學良追思會」，向家屬表達誠摯的關懷與慰問，並期盼國軍從經驗中學習與改進，讓社會重拾對國軍的信任與信心。

蔡母尤瑞敏長期針對案情進行陳情，3月22日在總統賴清德台東縣行程中大聲喊冤，賴總統聽取尤瑞敏陳情內容後，允諾將相關資料交由國防部積極處理。

軍聞社報導，顧立雄今天率空軍司令鄭榮豐上將、國防部參事石文龍中將、政戰局長陳育琳中將等人，前往松山基地指揮部出席追思會，生命權平等協會理事長林志豪等人亦與會致意。

顧立雄致詞表示，蔡學良自15歲離家投身軍旅，18歲陸軍高中畢業後，加入防空飛彈部隊，展現年輕官兵的熱情與使命感。然而他正值抱負理想初展之際，不幸發生憾事，令部隊失去一位袍澤，家屬更是承受無與倫比的深切悲痛。

顧立雄強調，「哀傷不只是為了寶貴生命的流逝，而是要汲取教訓」，自從他就任國防部長以來，時刻期盼國軍要從經驗中學習與改進，讓社會重拾對國軍的信任與信心。

顧立雄指出，蔡學良的母親藉由追思會，提醒大家珍惜同袍情誼，用為母則強的韌性，將思念愛子的慈愛，轉化為關心空軍，乃至關心國軍的大愛，希望能讓官兵安心於部隊服役。

尤瑞敏對於賴總統的關心與重視，以及國防部在蔡學良離世17年後，特別促成這場追思會，表達感謝之意。她說，這17年來，沒有一天不想念蔡學良，期盼他的奉獻與犧牲，能夠推動軍中改革，讓官兵更安全、更被珍惜，讓國防部兵役制度更加完善與安全。

民國97年5月9日，空軍防空砲兵指揮部第954旅第625營前往台東太平營區實施T65K2步槍歸零射擊，蔡學良遭子彈射擊頭部死亡。軍方當時表示，是意外遭流彈射擊，但後續軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案。台東地檢署109年重啟調查，目前偵辦中。監察院函請東檢8月底前回覆調查結果。

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