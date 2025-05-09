知情人士：海鯤艦可望5月底開始海測

國造潛艦原型艦海鯤艦原定4月海測，但尚未進行，引發關注。知情人士今天表示，海鯤艦近期將進行海上測試，較有可能開始海測的時間點落在5月底或6月初之間。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將6日表示，海鯤艦已經進入海上測試前的最後整備階段，以安全並且按照測試程序，確認達到海測的安全條件後，會決定出海測試時間，並且管制在11月依約完成交艦。

軍方人士今天告訴中央社記者，海鯤艦測試以安全為上，目前已進入泊港測試（HAT）最後階段，於確認達到海上測試（SAT）條件後，才會決定實際出海時程。

外傳海鯤艦12日開始海上測試，知情人士表示，外界推測的日期並非準確，較有可能開始海測的時間點落在5月底或6月初之間，海測初期會進行數次浮航，之後進行潛航的一系列測試，屆時會安排海上與空中戒護兵力，確保過程順利。