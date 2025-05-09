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稱接獲檢舉 黃國昌：軍中有中製資通設備

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌。圖／聯合報資料照片
民眾黨立院黨團總召黃國昌。圖／聯合報資料照片

民眾黨立院黨團總召黃國昌今早出席黨團記者會，在接受媒體訪問時，表示最近接到檢舉，軍中竟有中國製的資通設備，他會在委員會質詢，適當時提出。

國民黨立委徐巧芯提案為國軍加薪，包括志願役加給提升至3萬，提高地域加給，新增超時加給，1年期義務役薪資比照現行最低薪資2萬8590元等。昨日國民黨立院黨團召集協商，但因無共識，將送交立法院長韓國瑜協商。

黃國昌今早表示，增加基層弟兄薪資待遇的政策方向，民眾黨支持。強化台灣自我防衛的國防戰力時，有兩個重點，第一是除了採購的設備是否符合台灣整體國防策略上的需要，這需要非常專業、理性、冷靜的判斷，這也是民眾黨前主席柯文哲競選2024年總統時，柯文哲是第一位總統候選人，明確提出政見指我國國防預算應達到GDP的3%。

黃國昌指出，第二是，除了軍事裝備跟武器外，在第一線冒險犯難的國軍弟兄須要給更好的待遇。最近這幾年，志願役人數不斷降低，這是非常明顯的趨勢，納稅人支持國軍，當然包括給基層弟兄更好的待遇。事實上，也正是因為有這樣子提案倡議出現，國防部才急急忙忙在最近加薪。

黃國昌表示，他最近到些軍事基地，確認些檢舉的內容，檢舉裡竟還有中國製的資通設備，這件事情還沒有公開講，適當時在委員會質詢時提出來說。利用確認檢舉內容真實性的機會，他也有機會，跟第一線弟兄交換過意見，普遍也都非常的期待，也支持這樣的修法方向。

國防部 薪資 黃國昌

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