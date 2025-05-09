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14共機9共艦持續台海周邊活動 國軍嚴密監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨為止，共計偵獲共機14架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中12架次共機曾跨越海峽中線進入我西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨為止，共計偵獲共機14架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中12架次共機曾跨越海峽中線進入我西南空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機14架、共艦8艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（8）日清晨到今（9）日清晨6時為止，共計偵獲共機14架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中12架次共機曾跨越海峽中線進入我西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時05分到傍晚6時05分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計4架次在台海中線沿線活動，其中2架曾跨越中線進入我西部空域。

同時，昨天上午8時20分到傍晚5時55分，也發現共軍戰鬥機、轟炸機及無人機計10架次進入我西南空域活動。

台海 國防部 飛彈

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