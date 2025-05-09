海鯤潛艦 最快12日出海展開海測

國造潛艦海鯤艦何時可出海進行海上測試引發各方關注，據了解，海鯤艦將移泊高雄港台船91號碼頭，做出海測試前的最後整備工作；若天氣、海象狀況許可，且其他外在因素都符合測試條件的話，最快預計周一（12日）就將出港進行海測（SAT）。

海鯤艦原定4月初海測試的計畫延後，日前海鯤艦帆罩上的鷹架及船身周圍活動浮台已移除，似乎有準備出海的跡象，同時也傳出海鯤艦最快5月中旬即將展開海試。海軍司令部參謀長邱俊榮在國防部例行記者會則表示，海鯤艦「已經進入海測前的最後整備階段」，海軍仍會依照安全及測試程序，確認達到海測的安全條件後就會決定出海時間。

據了解，海鯤艦將移泊高雄港台船91號碼頭，進行出海測試前的最後整備工作；若天氣海象狀況許可，且其他外在因素都合乎測試條件的話，最快預計周一（12日）一早就可出港進行海上測試（SAT）。相關戒護兵力已在高雄港待命出海，海軍S-70C（M）反潛直升機近期也在高雄港周圍上空來回巡邏。

另一方面，航港局南部航務中心已在5日轉發海軍一九二艦隊發出的礙航公告，說明自5月5日上午8時起至27日傍晚17時止，將進行高雄港水文探測及海底調查作業，通告各船舶航經該水域時注意避讓，以確保作業及航行安全。根據海軍發布的公告，在高雄港西方外海劃定一片梯形水域，長約12.6浬、最寬處約4.03浬，提醒往來船隻注意。

對於海鯤艦是否即將海試的消息，海軍方面仍舊態度謹慎，強調並無進一步訊息。相關官員解釋，高雄外海的水文調查屬於例行性作業，近期在各港口陸續都有類似工作，由獵雷艦趁夏季海象較平穩時對水下地形地貌進行調查，以掌握水文資訊。

海鯤艦先前遭爆料船艙進水、IPMS（整合載台管理系統）測試進度僅達10%等狀況，邱俊榮當時強調，海鯤艦的主要系統目前都按程序實施最後測試，過程中會配合裝備調校，系統都在持續達到備便「沒有重大到無法執行」，測試進度10分之1的數字也和海軍掌握的不一樣。