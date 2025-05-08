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台製商規軍用水下遙控載具亮相 盼成海軍獵雷高手

中央社／ 基隆8日電

無人機等無人載具在戰場上的應用備受關注，由民間廠商研製的「台和1號」水下遙控載具今天公開亮相，能搭載各式聲納及水下定位設備，進行偵搜與清除水雷的任務，業者盼能爭取軍方訂單，守護台海和平。

知洋科技公司今天下午在基隆台船公司5號碼頭展示台和1號水下遙控載具，台和1號在碼頭邊上由吊車緩緩吊入水中，隨後在海面浮航一陣後，潛入水下模擬偵搜敵方所布放的水雷，完成搜索後浮出水面返航岸邊。

台和1號是透過連結載具和陸上或船上的光纖纜進行遙控和回傳各類訊號，透過內置於載具內的電池電力驅動推進器，命名為「台和」則是象徵「台海和平」之意。

根據業者所提供的數據，台和1號最大作業深度可達水下300公尺，作業速度大於3節，偵搜型的作業模式為母船外200至500公尺搜索範圍，以速度3節連續運作2小時。

知洋科技公司總經理湛翔智告訴中央社記者，台和1號是商規軍用快速偵搜反制水雷的水下遙控載具，超過50%以上的零件為台灣生產，而台和1號的特色是能搭載不同的聲納及水下定位設備，用於偵搜水雷或是水下目標物等。

湛翔智表示，台和1號目前有3款機型，分別為偵搜型、反制型與旗艦型，偵搜型配備掃描聲納與成像聲納，主要是偵搜水中的繫留雷，而旗艦型除了配備掃描、成像聲納外，另外裝備側掃聲納，可針對水中的繫留雷和沉在海底的沉底雷進行掃描和定位，而反制型的機型搭載掃描聲納並能攜帶炸藥至水雷區投放，再使用聲學引信爆破炸藥清除水雷。

湛翔智表示，台和1號將於7月完成經濟部的科專計畫，海軍也在今年1月公開徵求廠商提供服務建議書，知洋科技公司也有提供相關報價單，並盼海軍未來能下單採購。

台海 碼頭 載具

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