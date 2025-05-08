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競速無人機軍用化？陸軍設沉浸式無人機飛行訓練班

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
沉浸式無人機與一般持用遙控器無人機不同，通常體型較小，其配備飛行眼鏡、穿越搖桿或遙控器套件，通常作為競速比賽用。圖為工研院舉辦5G MR競技無人機大賽。圖／工研院
沉浸式無人機與一般持用遙控器無人機不同，通常體型較小，其配備飛行眼鏡、穿越搖桿或遙控器套件，通常作為競速比賽用。圖為工研院舉辦5G MR競技無人機大賽。圖／工研院

陸軍司令部編成無人機訓練中心，表示今（2025）年將增加設立沉浸式飛行訓練班、師資班、協同作戰班及計畫軍官班等4項班隊。顯示軍方也將運用沉浸式無人機於戰訓中，相關機型今年陸續獲裝。

沉浸式無人機與一般持用遙控器無人機不同，通常體型較小，其配備飛行眼鏡、穿越搖桿或遙控器套件，操作手可透過手持轉動或透過體感方式直覺方式來操作，此型機在民間大多用來作為無人機競速飛行使用，商規套件在市面上可輕易購得。陸軍新編成沉浸式飛行訓練班，顯有特殊用途。

陸軍司令部在2025年度預算案解凍報告指出，無人機訓練中心已於1月17日成編，目前編現比81.3%，達成編現比75%的標準。考量初創成立，期能迅速建立教官種能，因此編設聘僱職缺，透過聘僱招考作業，廣羅具研發、影像分析、戰術、保修及基本等專長教官，藉專業職能強化無人機戰術戰法教學量能。中心教官編現比73.3%，持證比達81.8%，將持續充實教官能量、輔導考照，建立師資種能。無人機訓練中心希望達成「人人皆是無人機操作手」的目標，完訓學員都頒予「合格證書」，以遂行各項任務。

陸軍司令部表示，今(2025)年在既有班隊基礎操作班基礎下，另增加沉浸式飛行訓練班、師資班、協同作戰班及計畫軍官班等4項班隊，預劃年度訓量1千餘人次，可逐步強化陸軍無人機操作運用整體能力。

無人機訓練中心課程訓練機型以多旋翼及直升機型為主，符合2025年建案預計獲裝相關機型，相關飛訓班隊為後續無人機獲得前，奠定官兵基礎飛行能力，縮短換裝訓練時間，快速提升操作手持證人數，形塑新興武器戰力，發揮防衛作戰預期效益。

教官 職缺 陸軍

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