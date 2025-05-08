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除役UH-1H重現南台灣上空 將援贈友邦巴拉圭
台南地區近期陸續有民眾目擊國軍已經除役的UH-1H直升機在市區上空飛行，機身上漆著黃綠色防鏽底漆以及3碼編號，獨特的「啵-啵-啵」引擎聲更勾起許多軍事迷的回憶。據了解，是軍方正在檢整4架庫存的UH-1H直升機，預計將援贈南美洲友邦巴拉圭。
外交部對此表示，我國政府遵循「國際合作發展法」的規範，針對友邦國家發展的需要，與友邦政府共同執行各項合作與交流，為我國外交工作的常態，不過外交部對於相關訊息沒有評論。
UH-1H是美軍在越戰時期使用的主力運兵、戰鬥直升機，我國除了引進9架美製原裝UH-1H外，航發中心也於民國59年與原廠貝爾公司合作組裝生產118架UH-1H，編為陸軍航空隊兩個大隊，建立陸軍空中突擊立體作戰能力。空軍救護隊和空勤總隊也曾作為搜救直升機。陸軍及空勤總隊引進UH-60M黑鷹直升機後，空勤總隊的UH-1H於民國107年初陸續淘汰，陸軍也於108年10月底正式除役，在國內服役近50年。
UH-1H服役期間，我國政府就曾陸續將該型機援贈拉丁美洲、非洲友邦，除役至今5年多，除了部分機體移作陳展外，據了解軍方仍封存數架，準備作為援外之用。
根據「衛國旋風50載--休伊家族在台的飛行記事」一書的考證，我國曾陸續援贈瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯、貝里斯、布吉納法索及史瓦帝尼等國合計已超過30架UH-1H直升機，巴拉圭為最大援贈對象，從民國85年起已經陸續提供8批、16架UH-1H給巴國，最近一次為民國110年移交3架，由巴拉圭時任總統阿布鐸在當地主持援贈典禮，我方由駐巴大使韓志正代表贈送給巴國空軍。
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