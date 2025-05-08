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守備旅缺460挺班用機槍 陸軍：6月底前全數交貨

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍為了擴充後備戰力，向軍備局增購2060挺T75班用機槍（如圖），但受到205兵工廠遷廠影響，去年及今年度應解繳的460挺機槍，將延至今年6月底交貨。記者許正宏／攝影
陸軍為了擴充後備戰力，向軍備局增購2060挺T75班用機槍（如圖），但受到205兵工廠遷廠影響，去年及今年度應解繳的460挺機槍，將延至今年6月底交貨。記者許正宏／攝影

陸軍為了擴充後備戰力，向軍備局增購2060挺T75班用機槍，但受到205兵工廠遷廠影響，導致過去2年應交付的460挺進度延宕，陸軍近期向立院提交的預算解凍報告承認，在增派人力和工時後，目標在今年6月底前完成460挺機槍的交貨。

為了因應恢復一年期義務役，擴充後備部隊戰力，陸軍從111到115年編列4億2889萬元預算，向軍備局205兵工廠採購2060挺班用機槍，原定從112年起至115年分批交付部隊，依規劃112年交貨400挺、113年交貨60挺、114年交貨400挺、115年則要運交1200挺。

不過先前因205廠搬遷廠房及生產線等因素，導致未能如期管制獲得「槍機」和「機箱」等兩項裝備，造成112年的400挺及113年的60挺、合計460挺都無法如期交貨。立法院外交國防委員會去年底審查國防預算時，軍方官員曾強調會在今年4月前交貨。

不過根據陸軍向立法院提交的預算解凍報告指出，經過陸軍要求205廠增加人力及工時，並依廠房復廠情況，逐步調升產能，重新規畫在今年6月30日前全數完成460挺班用機槍的解繳作業。

陸軍強調，班用機槍為提供班戰鬥主要火力來源，以掩護及支援戰鬥任務，並對敵自動武器陣地實施火力制壓，可有效提升步兵班中、長程火力作戰需求，可提升部隊作戰能力。

國防預算 工時 陸軍

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