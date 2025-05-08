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慈湖、大溪陵寢改為「營區」 軍方：便於管理以符時宜

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
三軍儀隊長期駐守慈湖、頭寮兩蔣園區。(本報資料照片)
三軍儀隊長期駐守慈湖、頭寮兩蔣園區。(本報資料照片)

已故前總統蔣中正、蔣經國靈柩暫厝慈湖、大溪，國防部日前公告修正相關管理要點及用字，將陵寢改為「營區」，並將「謁靈」修訂為「入營」追思。國防部後備指揮部解釋，是為了派遣官兵執勤及駐守有據，並便於管理，以符時宜。

慈湖、大溪陵寢目前由全動署後備指揮部負責管理，設立桃園管理組，並派駐三軍儀隊駐防。民進黨立委邱志偉近期在立法院多次質詢閣揆卓榮泰及國防部長顧立雄，質疑「陵寢」等用字，並要求軍方撤除駐守慈湖、大溪兩蔣陵寢的官兵及儀隊。國防部人次室回應5月將邀集總統府、行政院及桃園市政府等單位研討修訂相關作法。

後備指揮部4月22日公告修正「國防部全民防衛動員署後備指揮部桃園管理組開放謁靈管理須知」，將名稱改為「國防部全民防衛動員署後備指揮部慈湖營區暨大溪營區開放管理要點」。根據修正對照表，因開放團體申請入營做法調整，因此將「謁靈」修正為「入營」，並指出因轄管範圍通性，以「營區」概括全域，刪除「陵寢」字樣，以「靈柩區」通稱。

後備指揮部進一步解釋，日前邀集人次室及相關單位召開研討會，針對現行作法調整開放管理要點，修正名稱為「國防部全民防衛動員署後備指揮部慈湖營區暨大溪營區開放管理要點」。後備指揮部指出，為使派遣官兵值勤及駐守有據，並便於管理，遂改以「營區」概括全域；另將「謁靈」修訂為「入營」追思，以符時宜。

國防部 慈湖 民防

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