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新兵曝坐軍卡到高雄出差經驗 釣出有人蛋蛋被震破慘事

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
一名新兵在網路貼文提及坐軍卡到高雄出差沒避震器經驗，釣出一堆網友當兵慘事。（示意圖）本報資料照片
一名新兵在網路貼文提及坐軍卡到高雄出差沒避震器經驗，釣出一堆網友當兵慘事。（示意圖）本報資料照片

一名新兵在網路發文指坐軍卡到高雄出公差，「熱死就算了，那個避震器有裝跟沒裝一樣」，坐軍卡的窘境引發當兵或當過兵的網友熱議；不少網友指「震到五臟六腑都移位」、「有人蛋蛋被震破」；有網友坦言「軍卡真的超級不舒服，又晃又熱，椅子難坐，若全副武裝，真的是當兵前幾名痛苦的事情」。

一名剛當兵的網友以「新兵日記」為題，敘述前天搭軍卡到高雄出公差，已經熱死就算了，那個避震器有裝跟沒裝一樣；發文言下之意，提及軍卡沒有避震器，沿途痛苦的經驗。

沒想到，貼文釣出一長串正在當兵或當過兵的網友高討論度；有網友點出，「軍卡不是做舒適的，你在後面熱的同時駕駛座也像烤爐一樣，沒有冷氣好吹」、「只有駕駛和副駕駛座有避震器」、「以前的軍卡是長這樣的，避震器聽都沒聽過，前面擋風玻璃還可以放下來，車子連動力方向盤都沒有轉彎時真的臂力要夠」。

有網友笑指，「以前下基地的時候，坐這種軍卡一路衝下山，所有人跟著裝備滾來滾去，後來問駕駛學長開那麼快幹嘛，學長說下山的時候，突然發現沒煞車了，只能一路衝到底了」。

有網友則以自身慘痛經驗提及，「當年下部隊坐這台是在台南大內，一路從大內晃到屏東萬金營區，完全沒心情管他避震好不好」、「當時整車塞滿滿，整趟路程沒有人笑得出來」、「這車太難搭了，非常晃，有避震跟沒避震一樣，當時921大半夜從桃園營區搭到南投救災，沿路一直晃，整個五臟六腑都移位了」、「像搭雲霄飛車的感覺」、「有人坐這台被顛到椎間盤突出」。

有網友則指出，「之前從加祿堂到岡山來回真的會死掉」、「聽過案例，有人坐軍卡蛋蛋被震破」、「軍卡真的超級不舒服，又晃又熱，椅子還很難坐，又沒有地方扶，如果又要全副武裝真的是當兵前幾名痛苦的事情」、「鑑測那天下大雨，從龍泉到隘寮的路上，彷彿在拍搶救雷恩大兵」、「坐後面，可以真正體會空中飛人的情境」、「當時整車塞滿滿，整趟路程沒有人笑得出來」。

有網友也指出「晚上洗完澡，全副武裝在6月的高雄，上軍卡像洗三溫暖」；有網友回應原PO「當兵當太爽了，坐軍卡還想要避震，你去前座當壓車軍官就有避震，後面不要被拋出去就要偷笑了」、「事實上，有車坐就要偷笑了」、「後面本來就沒避震器，遇到台灣爛路，沒起飛算不錯」。

也有網友認為「坐後面蠻涼的，當兵都適應環境，自然也照樣睡著」、「當你很累的時候，那個震動是搖籃曲」；有網友趣稱，「坐軍卡時，一手扶著鋼盔，雙腿夾緊步槍，準備迎接屁屁浮空，尾椎撞擊測試，一路下來，各種髒話都學會了」、「你在上面就叫做貨物，不是乘客」。

學長 椅子

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