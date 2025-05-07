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刪除慈湖大溪陵寢謁靈用語 軍方：便於管理以符時宜

中央社／ 台北7日電
已故前總統蔣介石、蔣經國靈柩暫厝慈湖、大溪，國防部近期公告修正相關管理要點，修正相關字詞。圖為桃園市大溪慈湖。本報資料照片
已故前總統蔣介石、蔣經國靈柩暫厝慈湖、大溪，國防部近期公告修正相關管理要點，修正相關字詞。圖為桃園市大溪慈湖。本報資料照片

已故前總統蔣介石蔣經國靈柩暫厝慈湖、大溪，國防部近期公告修正相關管理要點，修正相關字詞。後備指揮部今天表示，為使派遣官兵值勤及駐守有據，並便於管理，遂改以「營區」概括全域，另將「謁靈」修訂為「入營」追思，以符時宜。

慈湖、大溪營區目前由國防部全民防衛動員署後備指揮部負責管理，設立桃園管理組，國防部並派駐三軍儀隊駐防；國防部全民防衛動員署後備指揮部4月22日公告修正「國防部全民防衛動員署後備指揮部桃園管理組開放謁靈管理須知」，修正名稱為「國防部全民防衛動員署後備指揮部慈湖營區暨大溪營區開放管理要點」，並指出為配合現行規範及做法，且部分字詞未臻妥適，因此修正須知。

根據修正對照表，因開放團體申請入營做法調整，因此將「謁靈」修正為「入營」，並指出因轄管範圍通性，以「營區」概括全域，刪除「陵寢」字樣，以「靈柩區」通稱。

後備指揮部今天回覆中央社記者詢問表示，後備指揮部日前邀集人次室及相關單位召開研討會，針對現行做法調整開放管理要點，修正名稱為「國防部全民防衛動員署後備指揮部慈湖營區暨大溪營區開放管理要點」。

後備指揮部指出，為使派遣官兵值勤及駐守有據，並便於管理，遂改以「營區」概括全域；另將「謁靈」修訂為「入營」追思，以符時宜。

國防部 慈湖 蔣介石 蔣經國

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