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陸軍本島戰備等級最高單位 軍友社榮譽理事長端午送暖

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（左六）一行，慰問負責淡水河防的陸軍關指部聯兵一營。圖／軍友社提供
軍友社榮譽理事長李棟樑（左六）一行，慰問負責淡水河防的陸軍關指部聯兵一營。圖／軍友社提供

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天前往新北市淡水，慰問陸軍關指部聯兵一營，受到官兵熱情歡迎。該營原為關指部機步三營，在民國108年的可恃戰力專案中，加入CM11戰車，改稱聯兵一營。由於關指部負責北海岸防務，聯兵一營的防地又是其中最可能遭遇突襲的淡水河口，堪稱中樞防衛的第一關。因此該營維持戰備的等級，也是本島地面部隊之最。

李棟樑致贈慰問金給關指部與河防營，也捐贈泡麵、飲料、超商餐券等等物資。陪同前往的國防部副部長鍾樹明，則代表部長顧立雄，致贈水果禮盒給兩個單位。參加敬軍慰問者，還包括陸軍司令呂坤修、政戰局長陳育琳、陸軍政戰主任史順文等人。敬軍團隨即並與官兵代表合影留念，李棟樑並一一致贈小禮物。

李棟樑 陸軍

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