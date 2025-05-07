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銳指專案失敗？ 國軍證實地面部隊指管將採民間通訊系統

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍地面部隊尤其是陸軍，戰術單位指揮管制上，並未納入能即時構連的美式戰術鏈路「迅安系統」，須以無線電口語告知高司指揮單位行動現況、彈藥、人員消耗現況。圖/美聯社
國軍地面部隊尤其是陸軍，戰術單位指揮管制上，並未納入能即時構連的美式戰術鏈路「迅安系統」，須以無線電口語告知高司指揮單位行動現況、彈藥、人員消耗現況。圖/美聯社

國民黨立委陳永康長期關切國軍建置「共同作戰圖像」（COP）與運用，國防部日前出示架構圖並回應表示，國軍是運用指管系統整合迅安數據鏈路、監偵裝備情資及電訊情報，建構COP，但地面部隊情資現仍是由各作戰區運用有線、無線電掌握，再更新至COP，國軍正在建置國軍地面部隊指管系統，規劃以民用通資系統與行動智慧裝置建構三軍地面部隊指管平台。

國軍地面部隊尤其是陸軍，戰術單位指揮管制上，並未納入能即時構連的美式戰術鏈路「迅安系統」，須以無線電口語告知高司指揮單位行動現況、彈藥、人員消耗現況。中科院曾為地面營級部隊發展軍規「銳指」指揮管制C4ISR系統，並在北部第三作戰區進行測試，但未傳擴大運用。國防部今坦承將直接採用民規行動通訊系統建構地面部隊指管通訊，「銳指系統」發展是否告一段落？軍方沒有評論。

面對立委提案要求說明國軍共同作戰圖像建置方式與運用作法，國防部表示，國軍運用指管系統整合迅安數據鏈路、監偵裝備情資及電訊情報，建構COP。而COP建置於軍事戰略及作戰層級作戰中心，輔助指揮官決心下達；另作戰中心運用戰術數據鏈路，視距內採Link-16鏈路、視距外採Link-11鏈路，傳遞情資及指管訊息至迅安武器儎台，協助戰術、戰鬥單位迅速建立戰術圖像。

但國防部坦承，地面部隊情資現由各作戰區運用有線、無線電掌握，並更新至COP；對此，國防部刻依「快速獲得戰力」及「三軍統一構型」等指導，建置國軍地面部隊指管系統，規劃以民用通資系統與行動智慧裝置建構三軍地面部隊指管平台，運用影像、語音及文字等資訊，即時傳遞戰場訊息，完備國軍整體共同作戰圖像。

國防部向立法院出示當前國軍ＣＯＰ架構圖。圖／取自立法院報告
國防部向立法院出示當前國軍ＣＯＰ架構圖。圖／取自立法院報告

國軍 國防部

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