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師大附中考國醫遭拒 國防部：棄陸籍來台設籍未滿20年

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防醫學院。記者林澔一／攝影
國防醫學院。記者林澔一／攝影

各軍事院校招生考試今天起陸續放榜，有考生在社群平台貼文抱怨，軍方以自己在南京出生，不符「設籍滿20年」的理由拒絕他的申請。國防部今天解釋，該名考生在南京出生，母親為大陸籍，該生在民國98年申請戶籍時同步宣布放棄陸籍，因此不符合需設籍滿20年的規定。

各軍事院校招生考試今天起陸續放榜，有師大附中數理資優生日前在社群平台貼文抱怨，軍方以自己因在南京出生，不符「設籍滿20年」的理由拒絕他申請就讀國防醫學院，貼文一出在網路上引發熱議。

國防部說明，報考國軍各招募班隊，須經甄選會進行在台設籍、安全調查等審查程序，合格後始可報名。軍校招生簡章明定，須具中華民國國籍且無外國國籍，並在台灣地區設有戶籍。依據「軍事學校學生研究生學籍規則」第19條規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，須設有戶籍滿20年，始得報考入學。

國防部進一步表示，依大陸委員會函釋，兩岸條例施行細則第5條第1款規定，在中國大陸出生，身分原係中國大陸人民，在台設籍後，始轉換身分為台灣人民。

國防部指出，全案經移民署於今年4月17日查復，該名考生為南京市出生，母親為陸籍，該生98年申設戶籍時同步宣布放棄陸籍，並獲准在台定居，故不符「設籍滿20年」之規定；未來符合規定後，仍可報考國軍相關班隊，實現從軍夢想。

國防部 國防醫學院 戶籍

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