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台東漁民憂射擊演習衝擊生計 黃建賓爭取國防部配套

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國防部5月於東部海域實彈射擊演習，壓縮漁民捕魚時間，居民憂心衝擊生計，國民黨立委黃建賓爭取相關配套。圖／黃建賓辦公室提供
國防部5月於東部海域實彈射擊演習，壓縮漁民捕魚時間，居民憂心衝擊生計，國民黨立委黃建賓爭取相關配套。圖／黃建賓辦公室提供

國防部5月於東部海域實彈射擊演習，壓縮漁民捕魚時間，漁民憂心衝擊生計，台東立委黃建賓表示，經爭取，行政院長卓榮泰允諾檢討並落實賠償，國防部今也回覆最新配套做法，將縮短射擊天數及管制時間，降低對漁民的衝擊；黃強調，全力支持國防，同時兼顧民生。

黃建賓指出，據國防部回應，有關陸軍精準飛彈射擊配合台東漁汛期有兩點配套，第一，射擊天數縮短，原5月6日至9日（4天）練習周、5月12日至16日（5天）實彈周及5月19日至23日（5天）預備周，合計14天，調整為練習周縮短為5月8日至9日（2天）及保持實彈周12日至16日（5天）合計7天，若實彈周都有正常射擊，則預備周均不會管制。

第二，管制時間縮短，每日原射擊管制時間區分3個時段，早上8時30分至中午12時、下午2時至下午5時、晚間7時至晚間9時，調整為視當日射擊狀況，結束後，由安管中心立即通知解除海、空域管制，讓漁民進出海域。

黃建賓表示，國防自主能力是捍衛國家安全的重要基礎，他與漁民絕對支持，「漁民朋友絕對願意配合國防演習，但國家也要給漁民活路」，樂見中央願意聽進地方漁民心聲，提出檢討作為，未來也會持續幫助漁民與國防部協調，演習時間避開重要漁汛期，降低對漁友生計的衝擊，「全力支持國防，同時兼顧民生」。

國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供

台東 國防部 漁民 演習

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