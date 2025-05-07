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海軍：海鯤艦進行海測前最後整備

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
各方關注國造潛艦海鯤艦究竟何時能出海測試。圖／聯合報系資料照片
各方關注國造潛艦海鯤艦究竟何時能出海測試。圖／聯合報系資料照片

各方關注國造潛艦海鯤艦究竟何時能出海測試？據透露，海鯤艦預計五月中旬就將出海展開海測。海軍司令部參謀長邱俊榮昨天表示，海鯤艦已經進入海測前最後整備階段，確認安全後就會決定出海時間。

海鯤艦原定四月展開海上測試的計畫延宕，據透露，海鯤艦預計五月中旬就將出海展開海測，近日也傳出海鯤艦帆罩的鷹架及周圍活動浮台都已移除，似乎顯示海測已在緊鑼密鼓準備中。邱俊榮在國防部例行記者會表示，海鯤艦已經進入海測前的最後整備階段，海軍仍會依照安全及測試程序，確認達到海測的安全條件後就會決定出海時間，並且管制在十一月交艦。

海軍前顧問郭璽日前爆料海鯤艦艙間進水、IPMS（整合載台管理系統）測試進度僅達十分之一等，邱俊榮回應表示，海鯤艦主要系統都是按程序實施最後測試，對於未達到驗測標準及功能、性能的部分，會依合約要求台船更換必要料件和調校，系統「沒有重大到無法執行」。

另外，我向美方採購的廿九套HIMARS「海馬士」多管火箭系統，去年首批十一套及訓練模擬器兩套運抵台灣，由陸軍十軍團五八砲指部接收並展開接裝訓練，預計下周將在九鵬基地進行首次實彈射擊。

海軍司令部 海馬士 海鯤 潛艦 邱俊榮

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