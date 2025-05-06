國防部預告悔過執行新規 後備軍人教召也納入執行

國防部日前預告「悔過室設置辦法」修正草案，除明訂官兵接受悔過不算役期，將悔過室管理層級從「室長」提升至「主任」外，並將接受悔過者不列現役的範圍，新增明訂包括「後備軍人及補充兵應召在營期間」，意即後備軍人教召違規，也可能被送悔過，不列計教召時間。

國防部近期預告「悔過室設置辦法」修正草案，定義「悔過，於指定處所實施悔過教育；其期間為1日以上15日以下，執行期間不列計現役期間及退伍（休、職）年資。」而悔過室的設置，由原各司令部，改由國防部統籌規劃、各司令部督導部隊設置及管理。被指定實施悔過教育的部隊，以軍團級或比照軍團以上部隊為原則。國防部下轄的行政法人，也得自行指定處所或委託管理單位，準用悔過規定。

至於悔過教育課程的內容，從原「軍紀教育、法治教育、基本教練、心理輔導、體適能活動及其他教育課程等」，改為「軍紀教育、法治教育、基本教練、心理衛生教育、修復式教育、體能訓練及其他相關課程」，增列心理衛生教育、修復式教育，並將「體適能活動」修正為「體能訓練」。悔過須尊重被懲罰人之人格尊嚴，嚴禁體罰或凌虐。

悔過室原置室長1人、副室長一人及教誨士、兵若干人；新規定改為管理單位應於悔過處所置主任1人，綜理悔過處所管理及相關事宜；副主任1人，協助主任處理悔過事務，及管理士（兵）若干人。至於悔過室的專業訓練及鑑測事項，由國防部憲兵指揮部督導所屬憲兵訓練中心辦理。

國防部去年曾宣告，官兵接受悔過教育不算役期，新規定記載悔過不列計現役期間外，同時新增自悔過懲罰執行之始日停止計算至悔過懲罰執行之末日，不列計現役期間，除常備兵服現役、軍事訓練期間外，也包括後備軍人及補充兵應召在營期間。