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獨／部落驕傲！首位魯凱族裔西點軍校畢業生杜宣臣將返台

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國內外各大學都將迎來畢業季，國軍今（2025）年6月將出現第19位美國西點軍校畢業生。來自屏東霧台神山部落的杜宣臣，將成為原住民族中第一位魯凱族裔的西點畢業生。圖／取自杜達為書網頁；來源:西點軍校2025年畢業紀念冊
國內外各大學都將迎來畢業季，國軍今（2025）年6月將出現第19位美國西點軍校畢業生。來自屏東霧台神山部落的杜宣臣，將成為原住民族中第一位魯凱族裔的西點畢業生。圖／取自杜達為書網頁；來源:西點軍校2025年畢業紀念冊

國內外各大學都將迎來畢業季，國軍今（2025）年6月將出現第19位美國西點軍校畢業生。來自屏東霧台神山部落的杜宣臣，將成為原住民族中第一位魯凱族裔的西點畢業生。

杜宣臣是軍人之家出身，祖父、父親都有從軍經歷，為資深退役士官。他原是高雄林園高中體育班學生，擁有一身好體能，專長自由車，其後轉往軍校發展，就讀中正預校二年級，升讀陸軍官校後，通過美國在台協會甄試，赴美就讀西點軍校，將在今年6月順利畢業。

杜家今天在臉書網頁分享這個好消息。杜宣臣不但將成為中華民國第19位西點軍校畢業生；也是屏東縣第一位西點軍校畢業生；出身於屏東霧台神山部落的他，更成為魯凱族裔第一位西點軍校畢業生。

杜宣臣在西點軍校應屆畢業紀念冊上，標註他來自台灣屏東縣、就讀工程管理系。他在留言中感謝祖母、父母和其他家人。每當他需要幫助時，他們總是陪在他身邊。此外，杜宣臣也感謝過去四年裡幫助過他的人們。很高興有機會在西點軍校學習，並結識來自不同國家的朋友。他會想念西點軍校，並期待在中華民國陸軍服役。

我國駐紐約辦事處2023年舉行國慶酒會，來自屏東霧台神山部落的杜宣臣（中）就讀西點軍校，為酒會演唱中華民國國歌。圖／中央社
我國駐紐約辦事處2023年舉行國慶酒會，來自屏東霧台神山部落的杜宣臣（中）就讀西點軍校，為酒會演唱中華民國國歌。圖／中央社

屏東縣 美國在台協會 西點軍校 陸軍 魯凱族

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