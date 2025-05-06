聽新聞
0:00 / 0:00
獨／部落驕傲！首位魯凱族裔西點軍校畢業生杜宣臣將返台
國內外各大學都將迎來畢業季，國軍今（2025）年6月將出現第19位美國西點軍校畢業生。來自屏東霧台神山部落的杜宣臣，將成為原住民族中第一位魯凱族裔的西點畢業生。
杜宣臣是軍人之家出身，祖父、父親都有從軍經歷，為資深退役士官。他原是高雄林園高中體育班學生，擁有一身好體能，專長自由車，其後轉往軍校發展，就讀中正預校二年級，升讀陸軍官校後，通過美國在台協會甄試，赴美就讀西點軍校，將在今年6月順利畢業。
杜家今天在臉書網頁分享這個好消息。杜宣臣不但將成為中華民國第19位西點軍校畢業生；也是屏東縣第一位西點軍校畢業生；出身於屏東霧台神山部落的他，更成為魯凱族裔第一位西點軍校畢業生。
杜宣臣在西點軍校應屆畢業紀念冊上，標註他來自台灣屏東縣、就讀工程管理系。他在留言中感謝祖母、父母和其他家人。每當他需要幫助時，他們總是陪在他身邊。此外，杜宣臣也感謝過去四年裡幫助過他的人們。很高興有機會在西點軍校學習，並結識來自不同國家的朋友。他會想念西點軍校，並期待在中華民國陸軍服役。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言