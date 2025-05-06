獨／部落驕傲！首位魯凱族裔西點軍校畢業生杜宣臣將返台

國內外各大學都將迎來畢業季，國軍今（2025）年6月將出現第19位美國西點軍校畢業生。來自屏東霧台神山部落的杜宣臣，將成為原住民族中第一位魯凱族裔的西點畢業生。

杜宣臣是軍人之家出身，祖父、父親都有從軍經歷，為資深退役士官。他原是高雄林園高中體育班學生，擁有一身好體能，專長自由車，其後轉往軍校發展，就讀中正預校二年級，升讀陸軍官校後，通過美國在台協會甄試，赴美就讀西點軍校，將在今年6月順利畢業。

杜家今天在臉書網頁分享這個好消息。杜宣臣不但將成為中華民國第19位西點軍校畢業生；也是屏東縣第一位西點軍校畢業生；出身於屏東霧台神山部落的他，更成為魯凱族裔第一位西點軍校畢業生。