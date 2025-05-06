慈湖、大溪賓館刪陵寢與謁靈用語 翁曉玲：國防部變民進黨政戰部？

國防部近日公告刪除兩蔣「謁靈」及「陵寢」等用語，國民黨立委翁曉玲批評「國防部現在變成民進黨的政戰部？」兩蔣都是當過中華民國總統，卻被如此對待，縱然對個別領導人不滿，也不能以偏概全，忘掉兩蔣對中華民國的貢獻；民進黨是想抹滅歷史，打著轉型正義旗號踐踏正義、行使獨裁。

轉型正義近年來持續引發討論，國防部近日公告修正兩蔣慈湖丶大溪賓館管理要點，將「謁靈」用語改為「入營」，同時也以「營區」取代「陵寢」，相關管理要點的修正已在今年4月22日正式公告發布。

「國防部現在變成民進黨的政戰部？」翁曉玲質疑，國防部應該是要效忠國家領袖，前總統蔣中正過去也是中華民國總統，「陵寢」是對國家元首的尊重，怎麼會如此刪除？這不是轉型正義，這是要抹滅歷史，想抹滅兩蔣對於中華民國和台灣的貢獻和付出。

翁曉玲指出，每位領導人縱然過去都有些被人詬病或抨擊的作為，但不能以偏概全，只看到其缺點，卻忘記其維護中華民國，及為中華民國重要貢獻，像蔣中正來說，若非帶領打贏八年抗戰，台灣甚至全中國都成日本殖民地。