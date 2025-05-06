國防院民調出爐 51%民眾支持增加國防預算

國防安全研究院近期完成台灣國防安全民調顯示，51%受訪者支持增加國防預算，44%支持「大幅增加」；39%受訪者認為川普回歸後台美關係不會改變，65%認為解放軍在5年內攻打台灣的可能性不高。

國防院台灣國防安全民意調查3月民調以「川普回歸：台灣國防與外交民意的變化與挑戰」，以居住在台灣且年滿18歲的民眾為調查對象；國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成近日撰寫調查結果摘要，刊登於國防院官網。

李冠成指出，中共對台威脅感知持續居首位，33%受訪者認為「中共對台威脅」是未來5年內對台灣國家安全最嚴重的威脅，比例遠高於「少子化危機」（27%）與「經濟發展停滯」（18%）；而年輕世代（18至29歲）對中共威脅的感知比例最高，達36%，顯示中共對台青年統戰的影響尚未動搖年輕世代的安全認知。

李冠成分析，多數民眾不認為短期內會發生台海戰爭，65%的受訪者認為解放軍在5年內攻打台灣的可能性不高，其中「不太可能」與「完全不可能」的比例顯著高於「可能」與「非常可能」，儘管中共持續加強軍事威嚇，但民眾對解放軍短期內發動武力犯台的預期逐漸趨於冷靜與理性。

至於川普執政後的台美關係展望，民調顯示，川普回歸後，民眾對台美關係的信心略有下降，36%受訪者認為川普回歸後台美關係「會變得比較不好」，較2025年1月上升12%；39%認為「不會改變」。

李冠成分析，雖然美國政府釋出友台訊號，但川普對台政策的不確定性使部分民眾對台美關係的發展趨勢持保留態度。

至於國防議題，59%的受訪者同意台灣應繼續向美國採購軍事裝備與武器，以增強防衛能力；有51%受訪者支持增加國防預算，較2025年1月上升4%，並首次突破半數門檻。

李冠成認為，儘管部分民眾對台美關係抱持審慎態度，但對於台美軍事合作的支持度仍維持穩定，而支持「大幅增加」國防預算的比例從1月的38%上升至3月的44%，反映出民眾對提升防衛能量的共識逐漸增強。

至於民眾對國軍的信心，民調顯示，「非常有信心」的比例從2024年9月的20%下降至14%，而「沒信心」的比例則從25%升至30%。李冠成認為，國軍內部的共諜案件曝光，可能加深民眾對國軍安全管理的疑慮，影響對國軍的信任度。

國防院這次民調以居住在台灣且年滿18歲以上的民眾為對象，以電話訪問方式進行隨機抽樣調查。訪問期間自3月4日至3月9日於政治大學選舉研究中心執行。電話調查實際訪問完成920份市話樣本、365份手機樣本，共計1285份，以95%信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為正負2.73%。