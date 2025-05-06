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駐菲副代表大學演說 籲台菲共構台海與南海安全

中央社／ 馬尼拉6日專電

菲律賓副代表李廷盛今天在菲律賓大學發表演說，表示台菲共享自由與和平理念，應攜手建構一個安全的台灣海峽南海，為下一代的自由與和平共同努力。

李廷盛今天受邀赴菲律賓大學，將台灣海峽與南海的安全動態作連結，講述台灣與菲律賓面對的地緣挑戰以及台菲深化合作的可能框架，吸引澳洲、德國智庫學者、菲大學生和台商大約150人到場聆聽。

李廷盛首先介紹，台菲地理相近，台灣南端以及菲律賓呂宋島北端的距離僅250公里，台灣享有自由民主，地處印度太平洋地區島嶼防衛鏈中的關鍵位置，同時也是全球供應鏈中最重要的半導體製造者。

他與學生互動時介紹台灣，指出2024年有50萬名菲律賓年輕人到台灣旅遊，台北101、台中東海大學教堂、台南小吃及高雄愛河，都是菲國年輕人打卡及自拍熱點。

李廷盛談及中國在台灣周邊進行的軍事演習、封鎖台灣意圖，同時也整理了中國近來在南海針對菲律賓的挑釁作為，包括海警船衝撞、軍艦與海警船頻入菲律賓聲索海域、軍艦穿越菲律賓群島海域等。

他分析中國的南海策略，指出中國意欲透過鉗形攻勢，控制南海和西太平洋。

李廷盛並提到，中國以圍棋思維對台灣與菲律賓升高施壓，包括經濟恫嚇、無人機騷擾以及認知作戰。

他總結，菲律賓的地理戰略位置同樣重要，台灣與菲律賓共享以自由與和平為基礎的理念，關係長期友好且合作密切，應繼續攜手為下一代的自由與和平共同努力。

李廷盛為空軍中將退役，曾任中華民國副參謀總長、空軍副司令以及國防安全研究院代理執行長。

南海 台灣海峽 菲律賓

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