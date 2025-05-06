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國防部修正慈湖大溪管理要點 刪除陵寢謁靈用語

中央社／ 台北6日電

已故前總統蔣介石、蔣經國靈柩暫厝慈湖、大溪陵寢，在台灣民主化後，相關用語和儀隊駐守與否成為討論焦點。國防部近期公告修正相關管理要點，以「營區」概括全域，將「謁靈」修正為「入營」，並刪除「陵寢」字樣。

慈湖、大溪營區目前由國防部全民防衛動員署後備指揮部負責管理，設立桃園管理組，國防部並派駐三軍儀隊駐防；目前三軍儀隊外駐防點為忠烈祠、中正紀念堂及國父紀念館、桃園大溪及慈湖營區共3組，由陸、海、空軍儀隊每6個月輪替1次。

國防部全民防衛動員署後備指揮部4月22日公告修正「國防部全民防衛動員署後備指揮部桃園管理組開放謁靈管理須知」，修正名稱為「國防部全民防衛動員署後備指揮部慈湖營區暨大溪營區開放管理要點」，並指出為配合現行規範及作法，且部分字詞未臻妥適，因此修正須知。

根據修正對照表，因開放團體申請入營作法調整，因此將「謁靈」修正為「入營」，並指出，因轄管範圍通性，以「營區」概括全域，刪除「陵寢」字樣，以「靈柩區」通稱。

此外，原先的「謁靈申請」，國防部指出，因應開放團體申請入營作法調整，因此將所定「謁靈」申請修正為「靈柩區開放」申請。

國防部 慈湖 民防

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