告別核電撐得過大陸攻擊？專家指「台灣比烏克蘭脆弱」

（德國之聲中文網）台灣最後一座運轉中的核電機組核三廠2號機將在下週六（5月17日）停機除役，意味著台灣正式進入「非核家園」階段。隨著對進口能源與液化天然氣（LNG）依賴增加，台灣的能源供應也將更容易受到海上封鎖等外部因素影響。

今年4月，大陸在軍演期間模擬封鎖台灣周圍的重要航道，也模擬了對港口和能源設施的實彈攻擊。

台灣國際關係學者陳奕帆向DW表示，台灣一旦遭到大陸封鎖或入侵，「能源將是北京的首要目標。」

陳奕帆解釋，「液化天然氣船隻很難抵達台灣」，一旦台灣遭封鎖，可能面臨斷電斷水的情況，「因為供水需要電力，通訊也依賴電力，軍隊將無法正常運作。」

從這個角度看來，他認為「台灣比烏克蘭更脆弱」，因為基輔至少可以向歐洲鄰國和盟友尋求支持，但有鑑於台灣的地理位置及外交上的孤立，在能源供應方面幾乎無法獲得任何外部幫助。

台灣總統賴清德所屬的民進黨政府多年來推行「非核家園」政策，陸續將核電廠除役。「非核家園」是民進黨自創黨以來的理念，主張「積極開發替代能源」取代核電。

不過，近年來因應氣候變遷目標，歐亞部分國家再度轉向核能，也以此作為吸引對高耗能AI產業投資的手段。台灣政府廢核的立場也引發在野陣營、國防分析人士及企業領袖的質疑。

反對人士批評，台灣過度依賴國外進口的煤炭與天然氣，一旦台海發生衝突，大陸解放軍可能封鎖台灣的能源進口，從而引發能源與國安危機。也有論者主張，台灣應做的是加速推動再生能源發展，並確保液化天然氣供應來源穩定。

台灣經濟部統計，當前核能佔台灣能源發電量不到3％。陳奕帆認為，核電可能是台灣抵擋大陸封鎖的關鍵，「台灣只需要一到兩年的時間就能重啟核電站，美國可以幫助我們。」

台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）研究員呂采穎則向DW表示，即使核電廠恢復運作，在戰爭時期仍然相當脆弱；以俄烏戰爭為例，烏克蘭的核電廠便是「俄羅斯入侵的最大目標之一」。

如果大陸發動攻擊，台灣的能源能維持多久？

2023年，時任台灣國防部長的邱國正曾表示，大陸無法兩週內拿下台灣，只要台灣物資整補完善，「絕對耗得過（兩週）」。

但台灣氣候行動網絡（TCAN）研究中心總監趙家緯告訴DW，兩週「並不是一個合理的標準」。他指出：「在封鎖的情況下，能源消耗會下降，甚至可能減少一半，因此儲備的能源可以持續更長時間。」

趙家緯認為，按照目前的估算，「天然氣儲備在2030年後應該能夠維持30天，而在能源需求減少的情況下，現存儲備大約可以維持28天。」

呂采穎更為樂觀。她預測，若台灣被大陸封鎖，液化天然氣的庫存可以維持至少40天。這是根據台灣在低耗能期間的能源供應模式所得出的估計，例如農曆春節的第二天，是最接近戰時條件的情況。

呂采穎說：「根據我們的評估，（如果發生封鎖）電力需求將由燃煤發電機來滿足，當太陽能在夜間減少時，則會使用燃氣渦輪發電機來支援。」她也補充，可以透過對部分工業部門限電，進一步減少能源儲備消耗。

「再生能源可以確保能源安全」

趙家緯稱，雖然台灣的國防預算中沒有包括能源供應，但他強調「綠色能源發展攸關國家安全」。

「一旦發生戰爭，太陽能發電和庫存應該是最可靠的，因為太陽能電板可以移動......推動可再生能源轉型才能真正確保能源安全。」

此前，台灣外交部稱，官方計劃可再生能源發電佔比在2025年底提升至20％；台灣經濟部長郭智輝上個月則表示，將在明年11月達成目標。然而，根據台灣電力公司，去年台灣能源佔比只有約12％來自風力、太陽能、水力、甲烷和焚燒廢料。

今年4月，郭智輝曾表示，在核電停運後，台灣將會有約84％的電力是由火力發電支撐，但將會增加低碳天然氣、無碳綠能的比例。

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