國中小推全民國防教育 教師工作坊實地走訪軍區

政府在國中小推動全民國防教育，但教師不見得有軍事經驗。教育部於是在4、5月間舉辦工作坊，邀請教師實地參訪左營軍區、陸軍第五地區支援指揮部等，將實務轉化為教學素材。

教育部今天發布新聞稿表示，國中小推動全民國防教育融入式教學，今年4、5月分別舉辦國中、國小工作坊，邀請有意願的教師參與，除了安排課程講授及經驗交流外，也透過實地參訪，豐富教案設計。

國中教師被安排到左營軍區故事館，透過參觀軍區相關設施、各式艦艇模型及地標，進而了解海軍發展歷程及現代國防任務，作為課堂教學的素材與延伸，並到雄讚體驗教育基地，體驗直升機模擬駕駛等。

國小場次則參訪陸軍第五地區支援指揮部，認識後勤支援體系運作，並搭乘運輸車輛，體驗防災救護、加熱式餐盒等，讓教師了解生活中常見的應變技能與資源。

教育部期盼教師們將研習所學所見，落實於課程活動中，讓全民國防教育「教得有趣、學得有感」，協助學生們從小建立正確的國防意識。