快訊

中共解放軍犯台成敗取決「5港口」 外媒曝台灣首要防禦「布水雷」

中和驚傳鷹架倒塌工安意外 2工人高處墜落搶救中

申請入學二階將登場…今年頂大熱門科系甄選日期強碰！這2日最熱門

國中小推全民國防教育 教師工作坊實地走訪軍區

中央社／ 台北6日電

政府在國中小推動全民國防教育，但教師不見得有軍事經驗。教育部於是在4、5月間舉辦工作坊，邀請教師實地參訪左營軍區、陸軍第五地區支援指揮部等，將實務轉化為教學素材。

教育部今天發布新聞稿表示，國中小推動全民國防教育融入式教學，今年4、5月分別舉辦國中、國小工作坊，邀請有意願的教師參與，除了安排課程講授及經驗交流外，也透過實地參訪，豐富教案設計。

國中教師被安排到左營軍區故事館，透過參觀軍區相關設施、各式艦艇模型及地標，進而了解海軍發展歷程及現代國防任務，作為課堂教學的素材與延伸，並到雄讚體驗教育基地，體驗直升機模擬駕駛等。

國小場次則參訪陸軍第五地區支援指揮部，認識後勤支援體系運作，並搭乘運輸車輛，體驗防災救護、加熱式餐盒等，讓教師了解生活中常見的應變技能與資源。

教育部期盼教師們將研習所學所見，落實於課程活動中，讓全民國防教育「教得有趣、學得有感」，協助學生們從小建立正確的國防意識。

國防 教師 軍區

延伸閱讀

川普政府再槓哈佛大學 凍結數十億美元資金補助

新任美太平洋陸軍司令：半年來中國的「侵略行為」讓環境更凶險

女士官偷拍OH-58D直升機儀表涉洩密？ 陸軍：已調查懲處

美軍啟動大裁軍 國軍有機會爭取大批黑鷹直升機

相關新聞

中共解放軍犯台成敗取決「5港口」 外媒曝台灣首要防禦「布水雷」

澳洲戰略政策研究所 （ASPI）6日刊出美國軍事專家艾克塞（David Axe）專文指出，假如中國決定對台灣開戰，將優先...

告別核電撐得過大陸攻擊？專家指「台灣比烏克蘭脆弱」

台灣最後一座運轉中的核電機組核三廠2號機將在下週六（5月17日）停機除役，意味著台灣正式進入「非核家園」階段．．．

海馬士多管火箭 12日首次在台實彈射擊

國軍向美採購首批HIMARS海馬士多管火箭去年10月運交抵台，由陸軍10軍團58砲指部接收。陸軍預計下周將在屏東九鵬基地...

國防部發言新制 孫立方仍兼任發言人、新設副發言人

國防部發言人孫立方晉升中將並接任政務辦公室主任，軍事新聞處代處長喬福駿今天證實，國防部長顧立雄指定由孫立方繼續兼任發言人...

駁海鯤船艙進水、IPMS進度僅10% 海軍：沒重大到無法執行

各方關注國造潛艦海鯤艦究竟何時能出海測試？海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海鯤艦已經進入海測前的最後整備階段，確認安全後...

東部實彈演習影響鬼頭刀魚汛 卓榮泰：檢討並落實賠償

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委黃建賓關心國防部5月將於東部海域舉行多場實彈射擊演習，但卻強碰台東鬼頭刀漁獲季，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。