海鯤號何時海測？ 海軍：已在最後整備

「海鯤號已經進入海上測試前的最後整備階段！」海軍中將邱俊榮6日於國防部記者會上表示，確認達到海測的安全條件之後，會決定出海時間，並且管制在11月依約完成交艦。針對外界質疑海鯤號出現主機進水、系統整合等嚴重缺失，邱俊榮回應，並沒有重大到沒辦法執行。

已在測試程序

國造潛艦原型艦海鯤艦原定4月海測但卻跳票，各界都相當關注潛艦國造進度。對此，海軍司令部參謀長邱俊榮6日於國防部記者會上表示，海鯤艦整體已經進入海上測試前的最後整備階段，以安全還有按照測試程序，確認達到海測的安全條件之後，會決定最終的出海時間。

前海軍顧問郭璽近日爆料指出，海鯤艦6月恐無法海測，且發生主機進水、艦船整合載台管理系統完成檢測的進度不到10%等缺失。被記者問到相關回應，邱俊榮回覆說，海鯤艦主要系統都是按照程序來實施相關的最後測試，測試過程中也配合裝備調校，未達到驗測標準以及功能、性能部分，依照合約會要求台船更換必要料件、調校系統。

最晚11月要交艦

「進度不到10分之1與海軍掌握狀況不同！」邱俊榮澄清，並沒有重大到沒辦法執行，海軍不會針對個別問題回覆，測試各裝備系統都要達到一定條件，才會納到接續系統的聯測。至於海鯤艦若未能如期交艦，是否會對台船索賠？邱俊榮表示，海測完成節點是在9月30日，交艦是在11月，若交艦時間點有延遲，會依約開始實施計罰。

對於海鯤號海測狀況，國民黨立委徐巧芯曾表示，海鯤號預算藍營一毛都沒刪，就是希望盡快完成海測交艦，但若原型艦都做不好，憑什麼編列未來2780億的7艘預算？她強調，審查預算，看緊民眾的荷包，保護屆時要下水測試的官兵，是立委的天職，如今還要被抹紅成「擋國防預算」，實在是毫無道理。

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