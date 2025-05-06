海馬士多管火箭 12日首次在台實彈射擊

國軍向美採購首批HIMARS海馬士多管火箭去年10月運交抵台，由陸軍10軍團58砲指部接收。陸軍預計下周將在屏東九鵬基地進行首次實彈射擊。這將是海馬士火箭首度在台試射。

我國向美方採購共計29套HIMARS「海馬士」多管火箭系統，去年首批11套HIMARS系統及訓練模擬器2套交運到台灣，由陸軍58砲指部接收並展開接裝訓練，預計下周將在九鵬基地進行首次實彈射擊。

根據陸軍所發布射擊通報，5月12日將在屏東滿州、九鵬地區進行「地面武器射擊」，射擊時間上午8點至12點及下午1時30分至5時，最高射高2萬呎；5月19日則為預備日。IDF臉書粉專也報導，陸軍HIMARS多管火箭系統已進駐九鵬基地，準備下週執行相關操演，這也是HIMARS首度在台射擊。

另一方面，射程可達300公里的ATACMS陸軍戰術區域飛彈，首批16枚已在今年1月7日交運台灣，其餘48枚依美方排程，管制於今年第一季會全數交運。同時傳出由於這款戰術飛彈的運用，涉及國土防衛作戰及濱海作戰，將由海、陸軍共同研討聯戰機制作為。

國防部戰規司建軍規劃處長翁予恒今天少將表示，戰術區域飛彈全案都依照計畫在今年如期交運。作計室聯戰處副處長蘇統偉上校則表示，海馬士火箭是按照陸軍火力跨區增援的需求來籌獲，今年已經利用漢光電腦輔助指揮所演習的時機，驗證聯合作戰指揮中心火力支援協調機制和作戰區指揮運用作為，獲得的參數將會納入後續作戰計畫來修訂。