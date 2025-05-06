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國防部發言新制 孫立方仍兼任發言人、新設副發言人

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部副發言人喬福駿上校。圖／國防部提供
國防部副發言人喬福駿上校。圖／國防部提供

國防部發言人孫立方晉升中將並接任政務辦公室主任，軍事新聞處代處長喬福駿今天證實，國防部長顧立雄指定由孫立方繼續兼任發言人，軍事新聞處處長則為副發言人。新的發言制度從今天起生效。另外，戰時各作戰區除了政戰主任外，作戰區指揮官也可視任務指定適當人員兼任副發言人。

國防部發言人孫立方晉升中將並接任政務辦公室主任後，軍事新聞處目前由副處長喬福駿暫代，今日首次主持國防部例行記者會，喬福駿也證實，國防部發言人目前仍由孫立方擔任，軍事新聞處處長則為副發言人。

喬福駿進一步說明，國軍各級發言人的設置已經運作多年，面對變化迅速的資訊環境，以及漢光演習的驗證結果，各級發言人制度持續調整優化，無論平時戰時都要做到不中斷並且有備援機制。目前國防部本部是由部長指定適當人員擔任發言人，新聞處長任副發言人。

喬福駿說，戰時各作戰區除了由政戰主任擔任發言人外，作戰區指揮官也可視任務需要指定適當人員兼任副發言人，這個調整會持續檢視效能，視需要再做修正。

孫立方表示，依照目前的整體運作機制，他仍兼任國防部發言人的工作，主要新聞幕僚作業仍由軍事新聞處負責，政務辦公室主任有本身的工作職掌，不過國軍所有的工作、制度都很完整，會在先前歷任發言人累積的成果下不斷做好相關工作。

國防部發言人孫立方晉升中將轉任政務辦公室主任，仍由國防部長顧立雄指派兼任發言人。圖／國防部提供
國防部發言人孫立方晉升中將轉任政務辦公室主任，仍由國防部長顧立雄指派兼任發言人。圖／國防部提供

國防部 孫立方

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