國防部發言新制 孫立方仍兼任發言人、新設副發言人

國防部發言人孫立方晉升中將並接任政務辦公室主任，軍事新聞處代處長喬福駿今天證實，國防部長顧立雄指定由孫立方繼續兼任發言人，軍事新聞處處長則為副發言人。新的發言制度從今天起生效。另外，戰時各作戰區除了政戰主任外，作戰區指揮官也可視任務指定適當人員兼任副發言人。

國防部發言人孫立方晉升中將並接任政務辦公室主任後，軍事新聞處目前由副處長喬福駿暫代，今日首次主持國防部例行記者會，喬福駿也證實，國防部發言人目前仍由孫立方擔任，軍事新聞處處長則為副發言人。

喬福駿進一步說明，國軍各級發言人的設置已經運作多年，面對變化迅速的資訊環境，以及漢光演習的驗證結果，各級發言人制度持續調整優化，無論平時戰時都要做到不中斷並且有備援機制。目前國防部本部是由部長指定適當人員擔任發言人，新聞處長任副發言人。

喬福駿說，戰時各作戰區除了由政戰主任擔任發言人外，作戰區指揮官也可視任務需要指定適當人員兼任副發言人，這個調整會持續檢視效能，視需要再做修正。