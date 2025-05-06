聽新聞
0:00 / 0:00
國防部發言新制 孫立方仍兼任發言人、新設副發言人
國防部發言人孫立方晉升中將並接任政務辦公室主任，軍事新聞處代處長喬福駿今天證實，國防部長顧立雄指定由孫立方繼續兼任發言人，軍事新聞處處長則為副發言人。新的發言制度從今天起生效。另外，戰時各作戰區除了政戰主任外，作戰區指揮官也可視任務指定適當人員兼任副發言人。
國防部發言人孫立方晉升中將並接任政務辦公室主任後，軍事新聞處目前由副處長喬福駿暫代，今日首次主持國防部例行記者會，喬福駿也證實，國防部發言人目前仍由孫立方擔任，軍事新聞處處長則為副發言人。
喬福駿進一步說明，國軍各級發言人的設置已經運作多年，面對變化迅速的資訊環境，以及漢光演習的驗證結果，各級發言人制度持續調整優化，無論平時戰時都要做到不中斷並且有備援機制。目前國防部本部是由部長指定適當人員擔任發言人，新聞處長任副發言人。
喬福駿說，戰時各作戰區除了由政戰主任擔任發言人外，作戰區指揮官也可視任務需要指定適當人員兼任副發言人，這個調整會持續檢視效能，視需要再做修正。
孫立方表示，依照目前的整體運作機制，他仍兼任國防部發言人的工作，主要新聞幕僚作業仍由軍事新聞處負責，政務辦公室主任有本身的工作職掌，不過國軍所有的工作、制度都很完整，會在先前歷任發言人累積的成果下不斷做好相關工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言