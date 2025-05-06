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駁海鯤船艙進水、IPMS進度僅10% 海軍：沒重大到無法執行

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
各方關注國造潛艦海鯤艦究竟何時能出海測試？海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海鯤艦已經進入海測前的最後整備階段，確認安全後就會決定出海時間。記者劉學聖／攝影
各方關注國造潛艦海鯤艦究竟何時能出海測試？海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海鯤艦已經進入海測前的最後整備階段，確認安全後就會決定出海時間。記者劉學聖／攝影

各方關注國造潛艦海鯤艦究竟何時能出海測試？海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海鯤艦已經進入海測前的最後整備階段，確認安全後就會決定出海時間。對於外界爆料海鯤艦船艙進水、系統測試進度僅達10%，邱俊榮強調，艦上系統「沒有重大到無法執行」，10%的數字也和海軍掌握的不同。

海鯤艦原定四月展開海上測試的計畫延宕，近日傳出海鯤艦帆罩的鷹架及周圍活動浮台都已移除，外界好奇是否即將展開海測？

邱俊榮表示，海鯤艦已經進入海測前的最後整備階段，海軍仍會依照安全及測試程序，確認達到海測的安全條件後就會決定出海時間。並且仍將管制在11月交艦。

另一方面，海軍前顧問郭璽爆料海鯤艦艙間進水、IPMS（整合載台管理系統）測試進度僅達10%等，邱俊榮仍表示海軍沒有進一步評論，只有目標盡力達成出海的條件進行測試。

面對媒體追問，邱俊榮進一步說明，海鯤艦的主要系統目前都是按程序實施最後測試，過程中會配合裝備調校，對於未達到驗測標準以及功能、性能的部分，都會依合約要求台船更換必要料件和調校，系統都在持續達到備便「沒有重大到無法執行」，10%的數字也和海軍掌握的不一樣，海軍不會針對個別問題來回覆。

邱俊榮強調，測試所有裝備系統的進度都有一定條件，要達到條件才會進行下一個系統聯測。

對於海鯤艦若無法如期在11月交艦，邱俊榮說，會依照合約對台船計罰。

海軍司令部 海鯤 潛艦 邱俊榮

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