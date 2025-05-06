中共28機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

若能穿越時空140年，當時淡水河口的清廷守將劉銘傳等人，應該看得懂目前國軍的河口防禦計畫。清軍當時是砲台、水雷營、填石塞港三合一防禦模式。其中清軍水雷營配備淺水碰雷，水雷封鎖線採用電線觸發電發水雷，由守軍操控引爆。這像極了國軍目前使用鐵桶鏈組成的爆擊鏈，電控引爆。 資深記者洪哲政告訴你，為何打仗要讀兵書，以及清廷守將研讀德國人防海新論，守住淡水河口的故事。...

2025-05-06 07:30