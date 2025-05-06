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中共28機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北6日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機16架次，其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域12架次，並偵獲共艦12艘，總計中共28機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時50分至昨天下午2時，在台灣海峽空域偵獲中共10架次主戰機及輔戰機，其中6架次逾越中線；國軍另於昨天上午11時40分至昨天晚間8時45分，在台灣西南空域偵獲中共2架次輔戰機。

國軍亦於昨天下午4時20分至昨天晚間6時15分在台灣北部空域偵獲2架次主戰機，另於昨天上午8時至昨天晚間6時在台灣東部空域偵獲中共2架次直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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