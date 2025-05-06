美國防政策次長柯伯吉開工 8月底前完成國家戰略草案

柯伯吉正式出任國防部次長以來，已陸續會晤印度及澳洲官員，他近日接獲擬定國家國防戰略的任務，並須於8月31日遞交最終版草案。這份戰略將以美媒曝光、著重遏制中國奪台行動的「臨時國防戰略指導」為框架。

根據美國國防部新聞稿，國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）已正式任命主導政策的柯伯吉（ElbridgeColby）著手制定2025年國家國防戰略（NationalDefense Strategy）。

赫格塞斯日前於備忘錄中寫道，為推動總統川普「美國優先」和「和平要靠實力」的緊急行動，國家國防戰略流程將立即啟動，以2025年臨時國防戰略指導為基礎。

華盛頓郵報（The Washington Post）3月底報導，這項臨時指導方針特別的地方在於，把台灣遭入侵視為唯一必須優先考量的情境，重要性高於其他潛在危險；重新調整龐大美軍架構，並轉向印太地區。

華郵指出，五角大廈有關台灣的「拒止性防禦」（denial defense）新指導方針包括透過潛艦、轟炸機、無人艦艇及增加陸軍、特種部隊駐軍，相關內容也呼籲強化美軍在印太駐軍地點的防衛，建立儲備物資庫存及改善後勤。

臨時方針雖然強調支持遏阻中國犯台，但也提及「施壓」台灣「大幅提升」國防預算，與柯伯吉向來的想法一致。

指導方針另指出，由於人力及資源有限，五角大廈將施壓歐洲、中東及東亞盟友提升國防支出，以承擔嚇阻俄羅斯、北韓及伊朗威脅的重責大任。

內政方面，指導方針要求軍隊在打擊非法移民及毒品販運上承擔更直接的責任。

美國2022年的國家國防戰略要求軍隊具備同時打贏2場戰爭的能力，2024年國家國防戰略委員會呼籲「建構多戰區部隊」，主張美軍及其盟友必須能夠「保衛本土並同時因應印太、歐洲及中東的威脅」。

但柯伯吉認為，美軍其實只能打一場戰爭，因此國防部應準備好將戰略重心從中國以外的區域，特別是中東及歐洲逐步淡出，以使美國的戰略目標與資源相匹配。

他3月在人事聽證會上表示：「我們的軍隊沒有足夠的能力對抗4個對手。」8月出爐的新版國家戰略草案預料將呈現上述立場。