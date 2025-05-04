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美軍將領：中國大陸封台軍演成常態 美致力阻止兩棲攻擊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國新任太平洋陸軍司令克拉克近來受訪表示，中國「侵略行徑」已使周邊情勢變得更危險。 路透社
美國新任太平洋陸軍司令克拉克近來受訪表示，中國「侵略行徑」已使周邊情勢變得更危險。 路透社

美國新任太平洋陸軍司令克拉克近來受訪表示，中國可能封鎖台灣的軍演已經成常態，美國必須確保北京當局明白，美方努力遏制中國對台的兩棲攻擊。

克拉克（Ronald P. Clark）接受「華爾街日報」（The Wall Street Journal）專訪時同意，中國「侵略行徑」已使周邊情勢變得更危險。他指出：「這是非常時期。看到我們對手和敵人所做的一些事情，有時確實令人啞口無言。」

克拉克提到，中國正在演練可能對台灣實施封鎖就是其中一例。他指稱，5年前自己不會認為北京將考慮進行這類演習，「如今中國人民解放軍採取這類舉動已變得司空見慣」。

從2022年以來，北京當局展開了一連串模擬封鎖台灣這類的軍演，並動用戰機、軍艦、海警船、無人機等手段，幾乎每天都在加強對台灣周邊施加的「灰色地帶」壓力。

克拉克談及中國發動兩棲攻擊占領台灣的潛在行動時說道：「這讓我們有機會真正了解他們將如何實施封鎖，或展開潛在的跨海峽入侵等行動，眾所周知，這些行動相當困難。」

有別於封鎖，兩棲攻擊行動將會涉及中國軍艦跨越數十英里寬的台灣海峽（最窄處約130公里或81英里），運送部隊和裝備登陸台灣。

克拉克指出：「試想你要在大約80海里的爭議區域執行此種任務，這會是一項挑戰。我們只是要確保他們明白，我們為遏制此類行動所做的努力，正是我們願意去做的事。」

兩棲 北京 美國

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