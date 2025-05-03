國防部演練不明人士闖入處置 孫立方勉勵訓練實戰化

國防部今天進行營區安全防護演練，模擬不明人士強行闖入，遭勤務大隊及憲兵待命班官兵搜捕；國防部政務辦公室主任孫立方中將到場視導，以「重視敵情觀念、訓練實戰化」、「持續運用科技強化警監」等要點，勉勵參演官兵。

軍聞社今天報導指出，國防部博愛營區上午實施「營區安全防護演練」，模擬不明人士強行闖入，在誘導狀況下達後，勤務大隊及憲兵營官兵隨即趕赴現場，依突發狀況處置行動準據實施應處，強化應變能力。

報導提到，此次營安演練為假日留值部隊例行訓練，孫立方到場視導慰勉官兵辛勞，並以「重視敵情觀念、訓練實戰化」、「持續運用科技強化警監」等要點，勉勵參演單位及部隊，期透過任務提示、命令下達及仿真演練，磨練幹部危機應變處置作為及指揮能力，並使編組人員熟悉突發狀況處置流程及要領，確保營區整體安全防護作為遂行。

國防部勤務大隊長丁上校表示，營區安全防護演練著重官兵遭遇突發狀況時，能迅速掌握，並做有效應處，惟有透過平時扎實的訓練，強化營區安全處置作為，才能在面對突發狀況時，落實營區安全防護，防範滲透破壞。