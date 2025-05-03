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前國防部發言人和前府秘書長同台 好久不見羅紹和

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
前國防部發言人羅紹和（左）長期從事慈善事業，他任職的慈善協會今天舉行母親節表揚活動，與前總統府秘書長黃志芳（右）同台，黃特別推崇羅過去出任發言人的表現。記者洪哲政/攝影
前國防部發言人羅紹和（左）長期從事慈善事業，他任職的慈善協會今天舉行母親節表揚活動，與前總統府秘書長黃志芳（右）同台，黃特別推崇羅過去出任發言人的表現。記者洪哲政/攝影

國防部發言人羅紹和退伍後長期從事慈善事業，他任職的慈善協會今天舉行母親節表揚活動，與前總統府秘書長、現任對外貿易發展協會董事長黃志芳同台，黃志芳發言時特別推崇羅過去出任發言人的表現。

在母親節前夕，慈善協會今天表揚多位在艱難環境下獨自撫養子女及雙親的母親。羅紹和與黃志芳一同出席儀式。

羅紹和多年前以少將發言人任內退伍，投身慈善募款活動，他擔任協會執行長，從事募款活動，為低收入戶募集「食物箱」，資助輔導弱勢青少年。羅紹和形象佳，備受矚目。

他透露，協會培育的青少年中，也有選擇軍校或從軍的個案，他樂觀其成。

羅紹和過去擔任國防部發言人的穩重表現，被視為發言人的「天花板」，為媒體津津樂道，曾有政壇大老看好力勸他出任不分區立委，但為羅所婉拒。

與會的黃志芳致詞則推祟表示，他過去任職總統府秘書長時期，與時任國防部發言人的羅紹和就有密切互動，「視他為典範」。

國防部 母親節 羅紹和

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