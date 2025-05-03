女士官偷拍OH-58D直升機儀表涉洩密？ 陸軍：已調查懲處

網路媒體接獲爆料，指稱陸軍602旅維修女士官偷拍OH-58D戰搜直升機已開機的航電儀表畫面並且貼上網路，指控陸軍資安漏洞百出。陸軍航特部則表示，單位日前即已獲報並且立即調查，經確認照片並未涉及機敏資訊，但仍違反資通安全相關規定，已經懲處相關人員。

OH-58D戰搜直升機為陸軍現役戰鬥、偵察、觀測用直升機，配備暱稱為「ET」的桅頂偵蒐儀，可隱匿在樹梢高度運用桅頂的光學、熱影像觀測裝備偵察敵情，並可用雷射測距指示儀導引地獄火飛彈攻擊敵方戰車、碉堡等目標。雖然已從美軍淘汰、功能也已被AH-64E阿帕契攻擊直升機取代，不過陸軍仍維持OH-58D支援AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機及砲兵觀測等任務。

陸軍航特部表示，單位日前即已獲知情況並且立即啟動調查程序，經審認照片資訊並未涉及機敏資訊，惟但仍違反國軍資通安全相關規定，已經依查證結果核予適懲。

據指出，事發在3月間，陸軍602旅維修士官在台南亞航維修廠進行OH-58D直升機維修試車時，以手機拍下儀表開機畫面，將故障排除的情況報知維修人員，事後手機畫面遭人貼上靠北長官平台。軍方官員強調，事發第一時間就已展開調查並且已完成懲處，媒體所報導情況並非事實。

官員進一步解釋，台南亞航廠區雖不屬資訊管制的營區範圍，但當事人拍攝飛機儀表已屬違規行為，因此予以懲處。

另一方面，媒體並報導，602旅先前也有士兵攜帶未灌國軍行動裝置管理系統(MDM)的手機入營被查獲，單位主官卻未依規定懲處。航特部對此強調，相關違規行為也已經查證屬實核予懲處，並無縱容情事。