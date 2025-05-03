美軍啟動大裁軍 國軍有機會爭取大批黑鷹直升機

美國陸軍啟動大規模改革，將大量精簡組織、人力及淘汰老舊裝備，據指出，美軍有大批舊型UH-60A/L黑鷹直升機在淘汰釋出名單中，我方有機會以較少預算、在較短時間內獲得大批黑鷹直升機。

美國國防部長赫格塞斯於5月1日發布備忘錄，明確指示陸軍進行多項重大組織架構調整，目標在5年內削減400億美元國防預算。美國陸軍為此將大規模精簡組織、人力及淘汰老舊裝備，其中包括裁汰部分裝甲與航空單位及所屬的武器裝備。據指出，美國陸軍可能釋出大量庫存的舊型UH-60A/L黑鷹直升機，我方若獲得，將可以較短時間補足需要的黑鷹機隊。

UH-60A/L為美軍第一代黑鷹直升機，採用傳統機械類比式操控系統，性能約與空軍海鷗部隊的S-70C-1/6搜救直升機相當，陸軍採購的UH-60M則屬於黑鷹家族的新一代成員，採用「玻璃座艙」的先進儀表及數位線傳飛控系統，屬於全新設計。

據指出，雖然UH-60A/L為上一世代傳統設計，不過美軍推出有UH-60V計畫，使用諾斯洛普格魯曼公司的升級改良方案，以包含整合式電腦系統、視覺顯示系統，以及新控制顯示單元的新型數位模組化玻璃駕駛艙，替換UH-60L原有的類比式儀表，使現有機隊延壽，改良後的性能，與全新製造的UH-60M相當，目前已。相關人士指出，我方可透過國防剩餘物資（EDA）模式，以低價採購UH-60A/L等老舊庫存裝備，若經UH-60V計畫升級，則可獲得與現役機種性能相當的機隊。

賴清德總統宣示要提高國防經費達GDP的3%，傳出陸軍計畫增購黑鷹直升機並且增購攻擊型套件，使其具備發射地獄火飛彈、火箭與機砲等武裝的功能。另一方面，空軍也可能重新啟動採購同系列的HH-60W戰鬥搜救直升機。