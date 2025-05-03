郭俊德接任國防部訓練次長 特戰兵掌訓練要職受矚
參謀總長梅家樹上將昨（2）日主持參謀本部訓練參謀次長室次長郭俊德中將任職布達典禮，特戰部隊出身的郭俊德，曾率部隊扮演攻擊軍空降新竹機場，而由特戰將領接掌國軍訓練規劃要職，有其特殊意義。
郭俊德中正預校9期、陸軍官校60期畢業，曾任陸軍官校學指部指揮官、澎防部參謀長丶陸軍航特部特戰指揮部指揮官及國防部人事次長室處長丶澎防部指揮官等要職。他考進中正預校時，兵科原本是政戰，但因嚮往陸軍官校，畢業前夕特別與同學調換兵科，直升陸軍官校就讀。
郭俊德從軍30餘年來在崗位上認真負責態度，待人接物低調誠懇，備受肯定，任要職時甚至鮮少離開崗位，與家人聚少離多，他曾在十餘年前漢光演習實兵操演中，親率官兵空降新竹機場，讓媒體印象深刻。
陸官60期另一名中將，是現任花防部指揮官劉暐欣中將，他與郭俊德預校時期是同連同學。郭俊德自澎防部指揮官調任新職後，遺缺由陸軍司令部人軍處長陳俊源中將調升。
郭俊德與現任國防部後備指揮部指揮官劉協慶中將，兩人是國軍中將高階幹部中，少數出身特戰部隊者。國軍正積極提升後備戰力，同時陸續接裝新型裝備，特戰部隊與美方有密切軍事交流經驗，兩人分佔國軍當前訓練、提升戰力要職，是軍方對特戰部隊的肯定。
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