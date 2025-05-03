兩艘高齡艦7月1日除役 「木殼永」在台故事將畫句點

艦齡高達81年的海軍大同級的大岡艦（ATF-554），預劃今年7月1日除役；國軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306），也將在同一天除役，「木殼永」故事在台灣劃下句點。

國防部宣布ATF大字型救難艦，將列為2024-2028年汰除裝備，並由大武級救難艦取代

大岡艦原名USS Achomawi （ATF-148），屬阿布納基級遠洋拖船，1944年6月14日下水，我國1991年接收，在台服役34年，常見其於基隆港「北拖待救」的泊位待命。另有1艘同級的大萬艦（ATF-551），除役時間待定。

永陽艦原名美國海軍堅定號（USS Implicit, MSO-455），1953年8月1日下水，艦齡72年，1995年9月30日移交我國，在台服役30年，「木殼永」是在台是知名艦種，除掃雷訓練任務外，曾參與過多項海海災難的搜尋任務。永陽艦將是永字號最後一艘除役的艦艇，另3艘永字號已在近年陸續除役。

而為避免鐵質船殼的磁場感應磁爆水雷，舊型掃雷艦採用木質船殼，永陽艦的船殼就是松木製成，系列船隻在國內被稱為「木殼永」，但木船在海上易顛簸，永字號經常執行專案任務在海象不佳下出海長期搜尋，船員異常辛勞。