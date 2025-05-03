83年次至93年次役男看過來 內政部開放申請延緩、優先入營

為紓緩每年6月畢業潮役男入營塞車情形，內政部開放優先及延緩入營申請。內政部建置「役男入營時程申請系統」，自5月9日至6月9日，開放受理「優先入營」網路申請；「延緩入營」則自7月1日開放申請至11月28日，只要是民國83年次至93年次役男均可申請。

內政部長劉世芳表示，為關心應屆畢業役男的入營服役問題，及因應國防部新兵訓練中心容訓量流程規畫，役男須分批安排入營，為進一步協助役男提早規畫人生藍圖，已於役政司全球資訊網（https://dca.moi.gov.tw/）建置「役男入營時程申請系統」。

自5月9日上午10時起至6月9日下午5時止，開放受理「優先入營」網路申請；「延緩入營」則自7月1日上午10時起開放申請至11月28日下午5時止，應屆畢業役男可依照自身生涯規畫入營緩急需求上網申請。

劉世芳指出，兵役制度是國家安全的重要基石，應隨著時代進步不斷精進，為紓緩每年6月畢業潮造成役男入營塞車情形，這次開放優先及延緩入營申請，凡為83年次至93年次尚未列入梯次徵集對象的役男均可申請，後續將依申請「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「申請延緩入營」等先後順序徵集，依序安排入營服役。