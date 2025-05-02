梅家樹主持訓練次長任職布達 期許強化國軍戰訓效能
參謀總長梅家樹上將今天主持參謀本部訓練參謀次長室次長郭俊德中將任職布達典禮；梅家樹強調，國軍當前訓練工作正處於轉型關鍵期，各單位皆走在改革的刀尖上，唯有全體官兵齊心協力，才能使軍事訓練與聯合作戰能力穩健提升。
軍聞社今天報導，任職布達典禮上午在博愛營區舉行，梅家樹宣讀布達命令後，郭俊德正式履任新職。
梅家樹表示，郭俊德學、經歷齊全，具備完整的聯參經歷與領導能力，在以往的各項職務任職期間，都能以主動負責精神，全力完成任務，相信未來能在原有的基礎上，繼續提升國軍整體訓練成效與戰力。
梅家樹強調，當前訓練工作正處於轉型關鍵期，各單位皆走在改革的刀尖上，唯有全體官兵齊心協力，才能使軍事訓練與聯合作戰能力穩健提升，亦提醒全體官兵在工作上全力以赴之餘，也要關注個人健康與家庭，兼顧身心平衡，共創和諧的團隊氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言