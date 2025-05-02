官兵喊「反共」被制止？ 國防部：從未要求不得表達

媒體報導，退役空軍飛官「鷹爸」徐柏岳指出，基層官兵反映在部隊群組表達反共訊息，會被長官以行政中立為由制止。國防部今天回應，從未要求官兵不得表達「反共」立場，更運用各種宣傳管道深化官兵愛國意識。

自由時報昨天報導，徐柏岳指出現役軍人向他反映，在部隊Line群組表達愛國心，包含「我們要一起反共」、「一起守護家園」等訊息，會被長官下令軍人要行政中立、不要談政治，甚至被同一群長官標記、修理。

國防部今天回覆中央社記者詢問指出，對抗威脅、守護家園，是國軍不變的信念與職責，國防部從未要求官兵不得表達「反共」立場，更運用各項集會時機及青年日報社論、莒光園地電視教學等宣傳管道，深化官兵愛國意識，使官兵提高警覺，認清中共對台利誘、統戰手段及敵情威脅，堅定明確的敵我意識與抗敵信念。

國防部進一步指出，依憲法第138條及國防法第6條規定，國軍人員應超出個人、地域及黨派關係，依法保持政治中立，效忠國家、愛護人民，以落實軍隊國家化；在國防部持恆教育下，官兵恪遵「行政中立」規範，不參加任何政治（黨）活動，亦不透過社群、通訊軟體發表政治評論，或轉貼、留言相關資訊。