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經濟學人示警川普連習近平棄台 牛煦庭：確實恐淪籌碼

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭今天表示，美國川普不受任何國際建置的框架，只要符合美國利益，所以確實有可能把台灣視為談判的籌碼。圖／牛煦庭辦公室提供
國民黨立委牛煦庭今天表示，美國川普不受任何國際建置的框架，只要符合美國利益，所以確實有可能把台灣視為談判的籌碼。圖／牛煦庭辦公室提供

「經濟學人」1日在撰文示警，若美國總統川普為避免與中國發生核衝突，可能與中國國家主席習近平達成實質等同放棄台灣的協議。國民黨立委牛煦庭今天表示，川普不受任何國際建置的框架，只要符合美國利益，確實有可能把台灣視為談判的籌碼。

國民黨立委牛煦庭表示，「經濟學人」應該也是看川普的風格越來越強烈之後，做出一些政治上可能的判斷，所謂的棄台論或單邊主義在川普上台的時候，大家都有推想過的劇本。

牛煦庭指出，川普個人的行事風格是喜歡透過所謂的首腦外交，直接跟國家領導人一對一談判，不受任何國際建置的框架，也不會買單任何國際上的傳統，只要符合美國利益，什麼事都幹得出來，這是大家普遍對川普的認知。

牛煦庭說，中美之間的關係本來就很複雜，這一段時間彼此是戰略競爭對手，甚至有潛在的敵意，但實務上來講，兩邊的經貿合作還是非常的密切，而且脫不了鉤。

牛煦庭示警，經貿上的利益，有沒有可能變成川普在談判時，重視的概念跟價值？如果是的話，川普不會那麼在乎傳統國際政治的地緣與戰略，那麼中國大陸若要求要用台灣的地位作為交換的時候，川普確實有可能把台灣視為談判的籌碼。

牛煦庭舉例，川普讓烏克蘭總統澤倫斯基簽了礦產協議之後，有可能會要求俄羅斯歸還烏克蘭的領土嗎？他認為機會非常低，川普可能會要求領土保持現狀，雖然終結戰爭，但客觀上，烏克蘭領土輸給了俄羅斯，經貿利益輸給了美國，這表示川普跟澤倫斯基要求，也同時跟俄羅斯總統普亭談判，所以從川普的風格跟各方面來講，川普心裡不會有什麼正義跟價值，只有利益而已。

牛煦庭說，當國際局勢的主軸只有利益掛帥的時候，強者恆強，中美俄都是大國，大國終究會在彼此的談判中，找出共同的利益點，那麼周邊的鄰居，恐怕就要倒大楣了。

國民黨立委賴士葆表示，前幾任美國總統也有這樣的講法，希望不會，台灣現在為美國馬首是瞻，台灣數一數二配合，放棄不上道。

川普 牛煦庭 美國

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