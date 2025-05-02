台海局勢危殆！《經濟學人》曝3變數：美國恐放棄台灣

台海局勢持續緊繃，《經濟學人》1日在〈一場關於台灣的強權危機即將到來〉（A superpower crunch over Taiwan is coming）一文中指出，隨著中國持續以軍事與灰色地帶手段對台施壓、美國威嚇力逐漸喪失，台海局勢正面臨關鍵轉折。文章警告，若美國總統川普為避免與中國發生核衝突，可能選擇讓台灣逐步落入中國勢力範圍，甚至與習近平達成實質等同放棄台灣的協議，進一步動搖亞太地區的戰略平衡與民主防線。

台海局勢近年日益緊張，台灣歷來3屆總統大選皆由傾向獨立的民進黨勝出，而自2010年以來，隨著台積電在高端半導體製造領域、特別是人工智慧晶片領域的崛起，台灣的經濟重要性亦不斷攀升。同時，中國的國防預算以美元計算已增至3倍，大幅削弱美國在亞洲原有的軍事優勢。

美國戰略專家始終寄望，只要華府持續發出可信訊號表明可能出兵護台，中國國家主席習近平便會推遲其畢生追求的「統一大業」。畢竟，台海戰爭一旦爆發勢將釀成災難，習近平為何要冒險將個人政治遺產與中共未來賭在一次可能徹底失敗的武統行動上？

然而，三項關鍵變數正動搖這一「嚇阻平衡」的基礎。

首先，在川普統治下，美國的嚇阻力正在流失。儘管川普總統與其鷹派團隊屢提「以實力求和平」，並聲稱對中貿易戰與戰略重心轉向亞洲反映他將中美對抗視為外交核心，但實際效果卻適得其反。

2024年川普揚言若中國入侵台灣，將對其加徵150%至200%的關稅，如今關稅已高達145%，華府已把牌打出。這場貿易戰實質成為「誰更能忍痛」的角力，而中國可能自信有能力撐到最後。

川普的保護主義也對盟友造成傷害。台灣被課以32%的關稅，川普還迫使台積電將產線遷至美國。澳洲、日本與南韓同樣面臨關稅與「去中化」壓力。雖然亞洲各國不致與美國斷交，但對被捲入台海戰爭的憂慮日增。

其次，中國對台戰略不再僅限於全面武力犯台。儘管「聯合利劍」軍演仍模擬包圍台灣，中國也在加速演練更具威脅性、卻未達戰爭門檻的「灰色地帶」行動，像是在台灣周邊海域進行臨時檢疫、海關檢查等，並動用大幅擴編的海警部隊。

此舉意在削弱台灣主權，並在國內製造美國是否真會出手援台的疑慮。許多商船恐會配合檢疫，國際社會的反彈也可能較為溫和。自2023年以來，中國積極展開外交攻勢，已有70國表態支持「一切促統努力」，為從檢查到入侵各種行動提供外交掩護。

第三，台灣政界長期以來的功能失調，也讓中國灰色戰術企圖利用的弱點。儘管大多數台灣人不願被納入共產政權統治，島內政治卻陷於極化與自滿交織的惡性循環。去年選後，賴清德總統與由國民黨主導的國會以及新興第三勢力共同執政，導致政治僵局，使台灣難以果斷提高國防預算、減少能源依賴、或強化戰備。賴清德對中國滲透的強硬反制更進一步加劇了社會撕裂。

即便川普最終在貿易議題上讓步，這3項因素仍可能於台灣內部引發惡性循環。美國若對保衛台灣的承諾動搖，台灣或將失去自我防衛的決心；若台灣不願自保，美方也將更難伸出援手。台灣最終可能在未發一槍的情況下，逐步落入中國勢力範圍。川普雖可能在某一時刻選擇升高對抗，但也可能為避免與中國爆發核戰，默許台灣脫離掌控，甚至與中國達成實質割讓的協議。

這樣的結果將重創台灣民主。長期來看，台灣甚至可能選出親中政府。全球晶片供應也將產生恐慌。這雖然未必立即終結美國在太平洋的主導地位，但將迫使華府進行一場大規模戰略重整。解放軍可因此釋出資源、擴展影響力；美軍則需從第一島鏈轉移至日本與關島構成的第二島鏈，盟邦也需重新簽署經濟與軍事條約，以獲得安全保證，否則可能自行發展核武。

川普希望展現強硬姿態，他的保護主義與對盟友的施壓旨在「讓美國再次偉大」，卻正在削弱美國保護台灣的能力。這一矛盾，北京不會視而不見。曾經，習近平認為耐心等待收復台灣是上策；如今，他或許認定機不可失，應該盡速行動。