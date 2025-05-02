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莒光海域發現未爆彈 馬防部：為國軍彈殘體

中央社／ 連江縣1日電

莒光漁民4月26日晚間於西莒犀牛嶼打撈到未爆彈，載回青帆港後報警。馬防部未爆彈小組初步研判為國軍81迫砲的彈殘體，並非來自中國。該砲彈預計3日運回南竿後再擇日銷燬。

警方指出，4月26日晚間18時50分接獲當地漁民報案，於犀牛嶼附近海域打撈到未爆彈，並運回西莒青帆港。警方獲報後隨即通知馬防部莒光守備大隊前往處理，但因莒光地區無專責處理未爆彈人員，先設立三角錐等禁止民眾靠近後，27日由馬防部派遣未爆彈處理小組前往處理。

馬祖防衛指揮部政戰主任張景泰今天告訴中央社記者，馬防部未爆彈小組前往處理時，因該砲彈外體、批號及引信等嚴重鏽蝕，且尾翼嚴重折毀，無法判別該未爆彈相關資訊，故從外觀測量，研判為國軍81迫砲的彈殘體，並非外傳的疑似中國砲彈。

張景泰說，該未爆彈經初步處理後，將於3日運回南竿未爆彈庫房暫存，並配合後續作業時機，於南竿銷燬。

南竿 漁民 馬祖

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