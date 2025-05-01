快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

麻衣切斷王泉仁2年後喊復出 親揭9年婚姻玩完原因

孫立方接國防部政辦室主任 柏鴻輝勉打造優質團隊

中央社／ 台北1日電

國防部發言人孫立方升任國防部政務辦公室主任並晉任中將，國防部副部長柏鴻輝今天主持政務辦公室主任任職布達典禮，期勉官兵在孫立方的領導下，秉持以往奠定的根基，打造優質專業的國防團隊，使國防政務能夠順遂推展。

軍聞社今天報導，任職布達典禮上午於博愛營區舉行，柏鴻輝首先宣讀布達命令，新任官孫立方與原任官陳道輝中將進行交接印信，完成宣誓後，正式履任新職；隨後，柏鴻輝代表國防部長顧立雄頒授陳道輝「陸海空軍甲種二等獎章」，表彰其任職期間的傑出貢獻，同時嘉勉政辦室全體官兵的工作表現。

柏鴻輝表示，新任主任孫立方曾先後完成政戰學院碩士班、美公共事務軍官班等教育，且曾於美國國防資訊學校接受國際公共事務訓練；歷任青年日報社長、陸軍司令部公共事務組長等重要職務，此次由政戰局新聞處長調任現職，榮膺新職，借重其豐富的職務歷練及專業素養，持續推動國防事務革新。

柏鴻輝指出，政辦室為推動國防政策聯繫及整合的樞紐，期許政辦室全體官兵在孫立方的領導下，繼續秉持專業、熱忱、敬業的服務宗旨，創造優異工作績效，使國防政務能夠順遂推展。

主任 國防部 孫立方

延伸閱讀

解放軍昨「聯合戰備警巡」 34共機擾台

五一前來一波！27共機出海 配合共艦「聯合戰備警巡」

主持將官晉任 賴總統期勉國軍加強保防安全工作

共艦列隊27日過台海？國防部：當日無編隊情況

相關新聞

賴總統提國安措施 李問：安裝警鈴不能說成挑釁竊賊

民進黨國際部上月29日舉辦「堅韌之島座談：永續民主對話」，總統府發言人李問當天表示，賴清德總統提出國安法制措施後，部分評...

桃園雙連坡營區頻打靶分貝90超擾人 居民憂「是否要打仗了？」

桃園市平鎮區的雙連坡營區近期打靶訓練頻繁，居民抱怨照三餐配槍聲且分貝可以高達90，直呼受不了，憂心「是不是要打仗了」，地...

解放軍昨「聯合戰備警巡」 34共機擾台

中共解放軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架、共艦8艘、公務船1...

獨／中科院有競爭者？ 陸戰隊配合神秘無人艇左營測試

國內研發攻擊無人艇熱，資深軍事研究者昨（30）日目擊，海軍陸戰隊M109突擊艇與海巡艇，配合兩艘的無人艇駛出左營軍港出海...

經國號意外擊發火焰彈 空軍司令部派員調查

空軍司令部今天表示，台南基地1架IDF經國號戰機，於昨天下午執行例行訓練期間，發生空中火焰彈意外擊發情事，空軍司令部已派...

女青年大隊／一場爭議體檢 揭軍方控制隊員婚姻與身體

1949年春天，女青年大隊在共軍攻克上海前，搭船來到台灣，第一期女青年大隊隊員所經歷的遭遇，遠非後期女青大隊隊員可比擬。軍方指派女醫檢查第一期全體女青隊員身體，女青隊員躺下來讓女醫檢查處女膜是否完整，因為人數較多，花了好幾天檢查，軍方這種不尊重女性的處置，引起許多女青隊員反感，憤而離隊他去。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。