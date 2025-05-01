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賴總統提國安措施 李問：安裝警鈴不能說成挑釁竊賊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府發言人李問。圖／民進黨提供
總統府發言人李問。圖／民進黨提供

民進黨國際部上月29日舉辦「堅韌之島座談：永續民主對話」，總統府發言人李問當天表示，賴清德總統提出國安法制措施後，部分評論指控對中國「挑釁」，這完全不是事實，針對滲透的自我防衛，並不是挑釁，就如同房子為了防範竊賊入侵，因而安裝警鈴系統，不能說警鈴系統挑釁竊賊。

李問指出，隨著國際地緣政治變化，不僅台灣，印太與歐洲等民主國家也面臨相似的國安挑戰，因此深化國際對話與合作至關重要；台灣長期面臨複合式、多層次的國安威脅與風險，不僅限於傳統軍事威脅，更擴及到法律戰、經濟脅迫、海上騷擾、基處設施破壞（如海底纜線）、資安攻擊、錯假訊息、間諜滲透、統戰措施等，形成廣泛的光譜。

近來間諜案引起國安疑慮，李問表示，台灣必須嚴正檢視現行制度須加強之處，也必須謹記任何政黨或組織都可能成為滲透目標；面對日益複雜且廣泛的國家安全風險，推動更完善的國安法制，正視挑戰迫切性，才能有效守護民主。

世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙指出，中國長期透過宮廟體系及兩岸交流名義，滲透台灣民間組織，並藉由建立人際網絡散布錯假訊息，進行資訊操控與輿論誘導，試圖影響台灣選舉結果。

劉玉皙建議，應從基層社區著手，推動公民教育與社群凝聚，強化全民對統戰手法的識別力與抵抗力；深化與國際民主夥伴的合作，共建防衛韌性，設立揭露與反制統戰行為的即時應變機制；公民社會積極參與是遏止滲透的關鍵。

黑熊學院理事長劉文表示，盡管中國持續發動弱化國軍的認知作戰，但隨著政府推動多項國防改革，民眾對國軍的信任與支持已逐年上升，呼籲各界積極了解共同投入。

國安法 李問 統戰

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