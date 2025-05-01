桃園雙連坡營區頻打靶分貝90超擾人 居民憂「是否要打仗了？」

桃園市平鎮區的雙連坡營區近期打靶訓練頻繁，居民抱怨照三餐配槍聲且分貝可以高達90，直呼受不了，憂心「是不是要打仗了」，地方多位民代接獲陳情，希望改善擾人狀況。陸軍司令部回應，將調整打靶時間，及增加隔音設備。

中華民國陸軍第六軍團指揮部回應，部隊射擊是訓練的重要一環，靶場射擊時間均有明確規範，若接獲周邊民眾陳情反映，即編組幹部妥適說明，並要求部隊確遵規定，降低擾民情形。目前也已規畫增設隔音牆工程，並完成訪商，後續執行預算申請與施作，以降低射擊訓練對周邊居民影響。

雙連坡營區最近打靶訓練頻頻，影響居民安寧之餘，民眾也憂心是不是要打仗。住附近的陳姓民眾表示，住家與雙連營區比鄰，以往不曾聽過如此密集的打靶聲，最近每天照三餐打，且分貝可以高達90，連續一直發射的聲音，大家耳朵都快被震壞了。

市議員陳韋曄、謝美英接獲陳情，前往民眾住家查看，發現打靶聲不斷傳出，確實會影響民眾生活。2人表示，最近因為局勢不明，軍方任何動作都容易引起民眾聯想，尤其打靶訓練增多，讓人難免擔心是否真的要打仗了？

立委呂玉玲說，接獲民眾陳情打靶噪音干擾，已要求陸軍司令部調整打靶時間，及增加隔音設備。陸軍司令部回覆將針對每個月打靶的頻次適當調整，也在做隔音工程訪價，結構規畫作業也將盡快辦理完成。

謝美英也建議軍方，應加強敦親睦鄰，軍民是合作關係，如果不得不的訓練要求，也需與當地里長，充分說明與溝通。