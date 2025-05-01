解放軍昨「聯合戰備警巡」 34共機擾台

中共解放軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架、共艦8艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（30）日清晨到今（1）日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動。其中27架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時到晚間7時20分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計21架次在台海中線沿線活動，其中16架次曾跨越中線進入我北部及西南空域。並有疑似無人機繞經鵝鑾鼻南部往我東部空域。

另外從昨天上午8時到傍晚5時15分，發現共軍戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計10架次在我西南空域活動。

同時，昨天下午1時50分到傍晚5時35分，發現中共輔戰機2架在北部防空識別區外徘徊；昨天上午7時55分到11時15分，則在東部外海發現疑似艦載直升機1架活動。