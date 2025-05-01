聽新聞
0:00 / 0:00
獨／中科院有競爭者？ 陸戰隊配合神秘無人艇左營測試
國內研發攻擊無人艇熱，資深軍事研究者昨（30）日目擊，海軍陸戰隊M109突擊艇與海巡艇，配合兩艘的無人艇駛出左營軍港出海測試，但神秘無人艇型號不明。
據目擊，4月30日高雄蚵仔寮海域，兩艘無人艇從左營港駛出，前方分別由1艘海軍陸戰隊突擊艇與海巡艇戒護，高速破浪行進。在左營新港北邊水域進行各項驗證科目。30日上、下午各出海一次。
中科院以「快奇專案」為名研發攻擊型無人艇，原由陸軍建案編列預算委託中科院研製，一度考量由航特部承接操作，但經反應作戰地境考量，採購案已改由海軍陸戰隊承接。而快奇艇一向在北部蘇澳水域測試，陸戰隊被發現在南部左營海域戒護特定無人艇出海，繞行當地海域，顯然奉軍方高層允許執行，有無人艇廠商率先與陸戰隊接觸，受到矚目。
今詢中科院等單位，無法確定昨日與陸戰隊配合性能展示的無人艇是哪家公司的產品。而目視該無人艇，外觀較快奇艇緊緻。
中科院6月將廣邀民間無人艇廠商在蘇澳會師，展示性能，據透露已有6家國內外廠商報名，性能展示將分為靜態、動態二大環節，傳將驗證各家廠商無人艇的遙導控距離、光電目獲影像、任務酬載、導引操控、數位保護及陸上機動能力等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言