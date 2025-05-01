獨／中科院有競爭者？ 陸戰隊配合神秘無人艇左營測試

國內研發攻擊無人艇熱，資深軍事研究者昨（30）日目擊，海軍陸戰隊M109突擊艇與海巡艇，配合兩艘的無人艇駛出左營軍港出海測試，但神秘無人艇型號不明。

據目擊，4月30日高雄蚵仔寮海域，兩艘無人艇從左營港駛出，前方分別由1艘海軍陸戰隊突擊艇與海巡艇戒護，高速破浪行進。在左營新港北邊水域進行各項驗證科目。30日上、下午各出海一次。

中科院以「快奇專案」為名研發攻擊型無人艇，原由陸軍建案編列預算委託中科院研製，一度考量由航特部承接操作，但經反應作戰地境考量，採購案已改由海軍陸戰隊承接。而快奇艇一向在北部蘇澳水域測試，陸戰隊被發現在南部左營海域戒護特定無人艇出海，繞行當地海域，顯然奉軍方高層允許執行，有無人艇廠商率先與陸戰隊接觸，受到矚目。

今詢中科院等單位，無法確定昨日與陸戰隊配合性能展示的無人艇是哪家公司的產品。而目視該無人艇，外觀較快奇艇緊緻。