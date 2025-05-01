經國號意外擊發火焰彈 空軍司令部派員調查

1949年春天，女青年大隊在共軍攻克上海前，搭船來到台灣，第一期女青年大隊隊員所經歷的遭遇，遠非後期女青大隊隊員可比擬。軍方指派女醫檢查第一期全體女青隊員身體，女青隊員躺下來讓女醫檢查處女膜是否完整，因為人數較多，花了好幾天檢查，軍方這種不尊重女性的處置，引起許多女青隊員反感，憤而離隊他去。...

2025-05-01 07:30