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經國號意外擊發火焰彈 空軍司令部派員調查

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍1架IDF經國號戰機，發生空中火焰彈意外擊發情事，空軍司令部已派員調查。路透
空軍1架IDF經國號戰機，發生空中火焰彈意外擊發情事，空軍司令部已派員調查。路透

空軍司令部今天表示，台南基地1架IDF經國號戰機，於昨天下午執行例行訓練期間，發生空中火焰彈意外擊發情事，空軍司令部已派員調查，釐清肇因，以維飛安。

這是空軍經國號戰機於4月中旬在澎湖馬公基地連續發生輪胎煞爆等事故後，近一個月內第3次傳出意外。空軍日前曾經一度下令第一線戰鬥機暫停飛訓任務，進行機務檢整以及地面學科課程。

不過當時空軍解釋是在完成為期兩周的漢光電腦輔助指揮所演習後，為緩解人員與機務狀況，因此延續歷次漢光演習結束後的做法，暫停飛訓勤務，讓各部隊可安排官兵休補假及機務檢整。

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